Сукня у стилі кімоно: Меланія Трамп показала особливий образ на зустрічі з імператором Японії

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Дональд і Меланія Трамп в Японії
Дональд і Меланія Трамп в Японії / www.gettyimages.com

Днями президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія вирушили у заплановану офіційну поїздку до Японії. На знамените подружжя очікує чимало світських та політичних заходів, до яких знана красуня заздалегідь підготувалась.

Серед важливих подій міжнародної поїздки – зустріч з новоспеченим імператором Японії Нарухіто. Монарх очолив престол 1 травня 2019 року, тому Дональд Трамп не упустив нагоди привітати його та обговорити низку важливих питань. 

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Після офіційної зустрічі імператор запросив американських гостей на вечерю до свого палацу, що в Токіо. Для цієї знакової події Меланія Трамп вирішила ретельно підготуватись, обравши світлу сукню у стилі традиційного японського кімоно. Вбрання мало ніжну вишивку та накидку, що нагадувало образ принцеси. Таким чином перша леді США зробила акцент на культурі Японії, що, згідно із фото, дуже сподобалось імператору Нарухіто та його дружині Масако. 

Ще один продуктивний день в Японії. Ми з президентом мали честь зустрітись із новим імператором та імператрицею в їхньому палаці,
– написала із захватом Меланія Трамп у мережі. 

Водночас дружина монарха зустрічала знану модницю у світлій вечірній сукні з мереживною накидкою. На відміну від Меланії, Масако заплела волосся у зачіску та виглядала скромно і елегантно. 

Дональд та Меланія Трамп на зустрічі з імператором Японії
Дональд та Меланія Трамп на зустрічі з імператором Японії / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Меланія Трамп Японія
Джерело: LifeStyle 24
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