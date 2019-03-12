Сукня з 3D-принтера: Єва Грін приголомшила екстравагантним образом

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Єва Грін
Єва Грін / www.gettyimages.com

Голлівудська акторка Єва Грін відвідала прем'єру фільму "Дамбо" (Dumbo) у Лос-Анджелесі і продемонструвала ефектне вбрання на червоній доріжці.

Для виходу знаменитість приміряла чорно-біле плаття від Iris van Herpen Haute Couture SS'19.

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Так, вбрання виглядало цікаво через те, що елементи сукні були видруковані на 3D-принтері і згодом зібрані вручну. Доповнили образ чорні босоніжки на високих підборах від Jimmy Choo і червона помада. 

Єва Грін
Єва Грін / Getty Images

Єва Грін
Єва Грін / Getty Images

Єва Грін
Єва Грін / Getty Images

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Теги: LifeStyle Голлівуд Новини LifeStyle Стиль і мода
Джерело: LifeStyle 24
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