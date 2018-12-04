Сукня з мільйонами перлин та 22-метрова вуаль: з’явились перші фото з весілля Пріянки Чопри

"Міс Світу 2000" Пріянка Чопра та співак Нік Джонас офіційно стали подружжям після триденного весілля у Індії. Для останньої шлюбної церемонії наречена одягнула сукню від Ralph Lauren та 22-метрову вуаль.

Найочікуваніше індійське весілля переможниці конкурсу "Міс Світу 2000" та американського співака Ніка Джонаса прийшло до завершення. За триденним святкуванням слідкував весь світ, а з особливим нетерпінням шанувальники чекали на останній вихід завидної індійської нареченої. Перші фото з весільних церемоній з'явились на сайті People.

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Закохані брали християнський шлюб та вінчались за індійськими традиціями. Для шлюбної церемонії за християнським звичаєм Пріянка обрала сукню від популярного американського бренду Ralph Lauren. Її весільне вбрання було вручну вишите бісером, кристалами Swarovski та двома мільйонами перлин. А 22-метрова вуаль доповнила її неперевершений образ. Чорний смокінг Ніка Джонаса був від тієї ж марки.



Весілля Пріянки Чопри та Ніка Джонаса / Instagram / @people



Вуаль Пріянки Чопри, довжиною 22 метри / Instagram / @indiaforums



Пріянка Чопра / Instagram / @indiaforums



Перший танець Пріянки Чопри та Ніка Джонаса / Instagram / @indiaforums



Весілля Пріянки Чопри та Ніка Джонаса / Instagram / @indiaforums

Для індійської церемонії Пріянка Чопра обрала традиційне вбрання яскраво-червоного кольору від індійського модельєра Sabyasachi. Сукня була оздоблена національною вишивкою та дорогоцінним камінням. Голова нареченої також була вкрита вуаллю із французьким мереживом, яка була підібрана в тон до сукні. Шию нареченої прикрасило намисто із золота, на якому були грушоподібні діаманти. Її чоловік Нік Джонас теж був одягнений в традиційне індійське вбрання.



Індійська шлюбна церемонія Пріянки Чопри та Ніка Джонаса / Instagram / @people