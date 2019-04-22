Сукня зі щупальцями та моторошний грим: Кеті Перрі шокувала прихильників

Американська співачка Кеті Перрі полюбляє епатувати під час публічних виходів. Не схаменулась зірка і після заручин з голлівудським красенем Орландо Блумом.

Днями артистка взяла участь у записі нового випуску розважального шоу American Idol, де вона посіла одне з суддівських крісел. Випуск організатори проекту присвятили мультфільмам Disney, відтак на зйомки 34-річна Кеті Перрі прийшла у відповідному костюмі.

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Перед камерами співачка постала в образі морської відьми Урсули із мультфільму "Русалонька". Кеті Перрі вбрала тематичну чорну сукню, яка була прикрашена щупальцями, як у героїні Disney. Та на цьому епатажна співачка не зупинилась: вона доповнила свій образ щільним фіолетовим гримом, блакитними тінями та червоною помадою. Прикраси у вигляді мушель завершили її моторошний образ.

Такий епатажний look привернув увагу всіх учасників зйомок, тому упродовж ефіру Кеті Перрі була головною зіркою. Однак прихильники співачки зізнались у мережі, що насправді таке вбрання виглядало дуже страхітливо.



Кеті Перрі на зйомках шоу / Instagram / @katyperry



Кеті Перрі в епатажному образі / Instagram / @katyperry