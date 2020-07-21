Переможниця 9 сезону проєкту "Холостяк" та дружина Нікіти Добриніна обожнює позувати перед камерами. Даша Квіткова разом з чоловіком влаштувала стильну зйомку на вулицях столиці, засвітивши на камеру дорогий аксесуар. Вона позувала у легкій сукні в горох та з сумкою, вартість якої перевищує 100 тисяч гривень.

Зіркове подружжя Даші Квіткової та ведучого Нікіти Добриніна почало романтичні стосунки на проєкті "Холостяк" під прицілами десятків камер. Цікавість публіки до особистого життя єдиної пари, яка склалася після реаліті-шоу, лише зростає, тому вони відверто діляться почуттями в інстаграмі. Закохані часто влаштовують чуттєві зйомки, кадри з яких неодмінно підкорюють мережу.

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Так, Даша та Нікіта під час прогулянки Києвом позували в об'єктиві фотографа. Для виходу вони обрала стильні look, на які, як виявилося, витрачають суттєву частину сімейного бюджету.

Образ Даші Квіткової

Дівчина обрала зі свого гардеробу білу мінісукню в чорний горох з довгими рукавами від британського бренду Alexa Chung. Легке вбрання вільного крою дозволило блогерці засвітити на камеру стрункі ніжки в босоніжках на високих підборах.

Уважною Даша Квіткова була й до аксесуарів. У спекотний день вона прихопила стильні сонцезахисні окуляри, які гармонійно доповнювали образ. Проте найголовнішою деталлю аутфіта стала сумка на масивному золотому ланцюжку від італійського будинку моди Bottega Veneta. Її вартість становить понад 3 700 євро – 119 тисяч гривень.



Даша Квіткова з сумкою за 100 тисяч гривень / Фото Instagram / @kvittkova

Нікіта Добринін поряд з коханою постав у білій футболці та штанах кремового кольору. Його образ завершили білі кросівки та сонцезахисні окуляри. Закохані насолоджувалися столицею, прогулюючись за руку.



Даша Квіткова і Нікіта Добринін / Фото Instagram / @nikitadobrynin



Даша Квіткова і Нікіта Добринін / Фото Instagram / @nikitadobrynin