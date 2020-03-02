Сумні новини для королеви: Меган Маркл прилетить до Британії без сина Арчі

Принц Гаррі та Меган Маркл востаннє виконають свої королівські повноваження вже 9 березня на щорічній святковій службі з нагоди Дня Співдружності. Світова спільнота сподівалася, що королева Єлизавета ІІ зможе побачити онука Арчі в Лондоні, проте пара вирішила залишити малюка в Канаді.

Впродовж останніх місяців Меган Маркл та принц Гаррі живуть в Канаді на острові Ванкувер. І поки їхнє фінансово незалежне життя не розпочалося, подружжя живе на кошти британських платників податків, тому заощаджувати не збирається. Свідченням цього стануть витрати, які парі доведеться сплатити охороні під час свого останнього візиту до Великобританії вже на початку березня.

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Як інформує видання The Sun, переліт з Канади до Лондона Меган Маркл здійснюватиме сама. Її чоловік вже кілька днів перебуває у Британії, де з'являється на офіційних заходах. Дев'ятимісячного сина Арчі батьки вирішили не обтяжувати виснажливою подорожжю, що стало справжньою несподіванкою для громадськості.

Справа в тому, що востаннє свого онука королева Єлизавета ІІ бачила ще чотири місяці тому, а останнє фото Арчі з'являлося на офіційній сторінці герцогів в інстаграмі у новорічну ніч. Проте резонанс викликав не лише сум Її Величності, а й кошти, які родині доведеться витрати на охорону в двох країнах одночасно. Поки Меган Маркл буде виконувати королівські обов'язки в Лондоні, її син залишиться у Канаді з нянями.

Так, охорону доведеться посилити. Таке рішення призведе до значних витрат – 50 тисяч фунтів стерлінгів, що становить понад півтора мільйони гривень.

Поява Меган у Лондоні провокує справжній головний біль,

– наголосили інсайдери.

Нагадаємо, що Меган Маркл та принц Гаррі разом з'явиться у Лондоні вже 9 березня 2020 року. Спільно з іншими представниками британських монархів вони відвідають щорічну святкову службу з нагоди Дня Співдружності. Цього дня представники 53 країн-членів зберуться в Вестмінстерському абатстві на церемонію, що триватиме близько години.

Раніше повідомляли, що переїзд подружжя до Ванкувера поставили уряд перед безпрецедентними обставинами. Канада зобов'язана гарантувати їхню безпеку поки вони представляють Великобританію на міжнародній арені. Однак принц Гаррі та Меган Маркл втратять додаткову охорону, коли офіційно перестануть бути старшими членами королівської родини. З квітня цьогоріч вони більше не будуть особами, які користуються міжнародним захистом у будь-якій державі світу.