Сумно і боляче, – Катерина Осадча відреагувала на жахливу пожежу в Нотр-Дамі

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Катерина Осадча відреагувала на пожежу в Нотр-Дамі
Катерина Осадча відреагувала на пожежу в Нотр-Дамі / Instagram / @kosadcha

Українська телеведуча Катерина Осадча не змогла залишитись осторонь і з жалем відреагувала на пожежу у Соборі Паризької Богоматері. Свою модельну кар'єру зірка починала саме в Парижі, тому Нотр-Дам є для неї особливим місцем.

Після 9 годин ліквідування пожежі в Нотр-Дамі, в ході якої обвалилися шпиль і дах собору, лідери країн та світові знаменитості почали реагувати на знищення культурної пам'ятки в Парижі. Серед них свої слова співчуття висловило подружжя Обамів, Енн Гетевей, міністр культури України Євген Нищук, Голова Європейської Ради Дональд Туск, світові кінозірки та виконавці.

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Серед українських знаменитостей на подію в соціальних мережах відреагувала і Катерина Осадча, яка у юності починала модельну кар'єру в Японії, Німеччині, Великій Британії і, зокрема, Франції. На своїй сторінці в Instagram вона поділилась, що лише вчора, 15 квітня, вона в одному з інтерв'ю згадувала своє дитинство у Парижі і зазначала, що любить це місто за його "незмінність" та стабільність.

Але, як виявилося, вже в ті самі хвилини почалася пожежа в Соборі Паризької Богоматері. Нема сил дивитися відео і світлини палаючого даху такої неймовірної споруди. Я буда в Нотр-Дамі десятки разів. Якось на католицьке Різдво була на службі. А в дитинстві я просто любила прийти туди і посидіти, розглядаючи вітраж, сотні маленьких візерунків... Здавалося, що листівочний вид з набережної напроти на Нотр-Дам – вічний, так було 800 років до нас і буде ще стільки ж, як мінімум. Я дуже вірю і сподіваюсь, що вдасться врятувати хоч щось і відновити. Не може просто так згоріти такий витвір мистецтва. Сумно і боляче,
– перейнялась трагедією Катерина Осадча.

пожежа у Нотр-Дамі
Катерина Осадча поділилась фотографію з Парижа / Instagram / @kosadcha

Підтримати свою дружину і всіх парижан з частковим знищенням Собору Паризької Богоматері вирішив і її чоловік – телеведучий Юрій Горбунов. На фотографії в Instagram він ніжно обіймає Катерину на фоні фасаду Нотр-Даму.

Людство щороку втрачає величні пам'ятки архітектури світового масштабу! Безмежно жаль! Собор Паризької Богоматері простояв 800 років!
– йдеться у публікації Горбунова.

пожежа у Нотр-Дамі
Юрій Горбунов та Катерина Осадча біля Нотр-Даму в Парижі / Instagram / @gorbunovyuriy

Що відомо про пожежу у Соборі Паризької Богоматері: дивіться відео

 

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Теги: Пожежа в Нотр-Дамі Новини Франції Архітектура Новини LifeStyle LifeStyle Катя Осадча
Джерело: LifeStyle 24
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