Суперечка Зеленського змусила модель оголитися на Новому мосту в Дніпрі: пікантне фото

Українська модель Ася Міковіч, яка в мережі називає себе "інфраструктурною музою України", одягнула напівпрозору сукню та влаштувала гарячу фотосесію на Новому мосту в Дніпрі.

Ася Міковіч опублікувала еротичні знімки на своїй сторінці в Instagram та повідомила, що чекає результатів спору. Мовиться про парі мера Дніпра Бориса Філатова і президента України Володимира Зеленського.

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Наприкінці липня модель заявила, що зніметься оголеною на Новому мосту в Дніпрі, якщо шляхопровід відкриють до 14 вересня. "Якщо 14 вересня міст у Дніпрі здадуть у експлуатацію, то 15 вересня о 08:00 ми з фотографом Давидом Дубницьким повторимо цю зйомку без одягу", – написала дівчина у соціальних мережах. Таким вчинком напередодні модель вирішила підтримати міського голову Дніпра.

14 вересня Зеленський під час робочої поїздки до Дніпра оглянув відремонтований містю Однак були різні коментарі від фахівців, відтак не вдалося дійти до єдиного висновку, хто виграв парі. Через це президент України заявив, що парі триває. Але модель таки стримала обіцянку та оголилася на Новому мосту. На нових знімках Ася позує у прозорому чорному вбранні, демонструючи сідниці.

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Приймаю естафету – парі триває. Як виявилося, не всі знають про кота Шредінгера (рекомендую загуглити) так, що від коментарів утримаюся, щоб хтось у черговий раз не побачив підступу в моїх словах. А тепер до важливого: шоу завтра не буде, чекаємо результатів спору і насолоджуємося фото,

– додала Міковіч у підписі.



Ася Міковіч на Новому мості в Дніпрі / Instagram / @asi_mikovich

Чому Зеленьский і Філатов уклали парі щодо мосту

Під час свого візиту до Дніпра президент Зеленський залишився дещо невдоволеним тим, що Центральний міст у Дніпрі почали ремонтувати в 2017 році та ще досі не завершили. Відтак гарант вирішив укласти парі з Філатовим, що останній подасть у відставку, якщо споруду до 14 вересня не відкриють. Міський голова Дніпра на це відповів згодою.

9 серпня фахівці оглянули міст та взяли зразки бетону для будівельно-технічної та товарознавчої експертизи. А прокуратура області почала перевірку фактів можливого привласнення бюджетних коштів під час ремонту Нового мосту у Дніпрі.

7 вересня Борис Філатов продемонстрував новий міст, щодо якого бився об заклад з президентом. А 13 вересня у Дніпровській міській раді правоохоронці здійснили обшуки – якраз у провадженні щодо ймовірних зловживань при реконструкції мосту.

Що відомо про Новий або Центральний міст у Дніпрі?

Відкрили його у 1966 році. Відтоді міст суттєво зруйнувався. Зокрема, на пішохідній частині зносилося покриття – величезні дірки загрожують пішоходам якщо не провалом, то втратою речей. Крім того, вік дався взнаки й на огородженнях, опорах освітлення, гідроізоляції, стійках опор і фундаменті, і це вже є вкрай небезпечним.



У межах капітального ремонту, який розпочали у 2017 році на мості мають переробити електричні мережі, мостове полотно, навігаційну сигналізацію, зовнішнє освітлення, контактні мережі тролейбуса тощо.