Супергеройська пара: Кайлі Дженнер поділилася яскравими знімками зі своїм коханим

Попри те, що знамените сімейство Кардашянів-Дженнер вміє задавати тенденції моди, вони також вміло підхоплюють вже популярні тренди. Так, днями 21-річна Кайлі Дженнер організувала вечірку-сюрприз для свого коханого у стилі найпопулярнішого фільму від Marvel.

Зіркові сімейства Кардашян-Дженнер славляться своїми розкішними вечірками на весь світ. Взимку Кім Кардашян влаштувала святкування Різдва, яке обійшлося їй в 1,5 мільйона доларів, а через місяць гуляння в стилі "Аліси в країні чудес" з нагоди дня народження доньки Чікаго. Наймолодша мільярдерка планети Кайлі Дженнер вирішила не відставати від сестри і влаштувала тематичну вечірку для свого коханого.

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Зірка опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. Вона організувала передчасне святкування з нагоди дня народження свого бойфренда Тревіса Скотта, якому 30 квітня виповниться 28 років.

На вечірку в стилі одного з найпопулярніших фільмів сучасності Кайлі прибула костюмі Капітанші Марвел, а її обранець перетворився у Залізну Людину. Разом з ними була їхня 1-річна донька Стормі, для якої також підібрали святковий костюм. Зіркова пара влаштувала собі фотосесії поруч з червоною спортивною машиною, на фоні будинку.



Кайлі Дженнер з Тревісом Скоттом і їхньою донькою Стормі / Instagram / @kyliejenner



Кайлі Дженнер з Тревісом Скоттом / Instagram / @kyliejenner



