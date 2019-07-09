Супермодель Адріана Ліма закрутила роман з турецьким олігархом: подробиці

Відома бразильська супермодель та екс-"ангел" Victoria's Secret Адріана Ліма вкотре засвітилася перед папараці з турецьким чоловіком. Новий роман зірки подіумів набирає обертів.

Про симпатію 38-річної бразильської моделі до гарячих турецьких чоловіків стало відомого ще за її попереднього роману, який закінчився близько півроку тому. Так, слідом за розставанням у Адріани Ліми з'явився новий турецький залицяльник.

Читайте також: Дуа Ліпа та Анвар Хадід підтвердили чутки про роман: перше фото пари

У вівторок, 9 липня, в мережі з'явилися фото з відпочинку екс-"ангела" Victoria's Secret з її новим бойфрендом. Ним виявився 38-річний олігарх Емін Уяр. Він походить з багатої сім'ї, яка давно володіє популярною мережею готелів у Туреччині, а сам Емін також є віце-президентом відомої турецької будівельної компанії Permak Group. Під час відпочинку закохані не приховують почуттів, тримаючись за руки і гуляючи неймовірним грецьким островом Міконос.

Фото: Instagram / @karnavalcom