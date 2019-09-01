Супермодель Белла Хадід переживає втрату близької людини
Бабуся супермоделей Белли і Джіджі Хадід, 78-річна Анс ван ден Херіка померла після тривалої боротьби з раком.
Про втрату сім'я Хадід повідомила на своїх сторінках в Instagram. Мама Белли і Джіджі Йоланда Хадід опублікувала архівні чорно-білі фото своєї матері і адресувала жінці підписі.
Читайте також: Белла Хадід і The Weeknd знову розірвали стосунки: подробиці розставання
Спочивай з миром, моя прекрасна мама, я буду шанувати тебе до кінця моїх днів... Поки ми не зустрінемося знову, я люблю тебе,
– додала у підписі Йоланда.
Також про смерть бабусі написала і Белла Хадід, яка також показала спільні знімки.
"Я так вдячна за основу, яку вона побудувала, і за те, що народила мого найкращого друга і все моє життя – Йоланду Хадід. Вона так багато навчила мене про силу, гумор, грацію, ставлення, любов", – зазначила у підписі Белла.
Фото з бабусею опублікувала й інша супермодель Джіджі Хадід, яка наголосила, що жінка боролася із захворюванням шість разів протягом життя.
Вибір редакції
-
Чому я не можу побачити Арчі, – батько Меган Маркл дав перше інтерв'ю після народження онукасьогодні , 11:03
-
Спільний вихід: Моніка Беллуччі з'явилася на прем'єрі фільму з екс-чоловіком Венсаном Касселем31 серпня , 18:23
-
Від вишиванок до приголомшливих суконь: секрети стилю та успіху королеви Йорданії31 серпня , 11:10