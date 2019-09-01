Супермодель Белла Хадід переживає втрату близької людини

Бабуся супермоделей Белли і Джіджі Хадід, 78-річна Анс ван ден Херіка померла після тривалої боротьби з раком.

Про втрату сім'я Хадід повідомила на своїх сторінках в Instagram. Мама Белли і Джіджі Йоланда Хадід опублікувала архівні чорно-білі фото своєї матері і адресувала жінці підписі.

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Спочивай з миром, моя прекрасна мама, я буду шанувати тебе до кінця моїх днів... Поки ми не зустрінемося знову, я люблю тебе,

– додала у підписі Йоланда.

Також про смерть бабусі написала і Белла Хадід, яка також показала спільні знімки.

"Я так вдячна за основу, яку вона побудувала, і за те, що народила мого найкращого друга і все моє життя – Йоланду Хадід. Вона так багато навчила мене про силу, гумор, грацію, ставлення, любов", – зазначила у підписі Белла.

Фото з бабусею опублікувала й інша супермодель Джіджі Хадід, яка наголосила, що жінка боролася із захворюванням шість разів протягом життя.