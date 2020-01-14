Супермодель Джіджі Хадід стане однією з присяжних на суді Гарві Вайнштейна

"Ангел" Victoria's Secret у понеділок, 13 січня, зустрілася з головуючим суддею в Нью-Йорку. Припускають, що зірка стане однією з присяжних у справі колишнього голлівудського продюсера Гарві Вайнштейна, якому загрожує довічне ув'язнення.

6 січня відбулося перше судове засідання в році у справі продюсера в суді Нью-Йорка. Нинішній судовий процес стосується лише двох випадків: зґвалтування та примушування до орального сексу, які сталися у 2006 та 2013 роках. Як повідомляє американське видання E! News, знаменита Джіджі Хадід причетна до судового процесу.

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Нещодавно на особистій сторінці в інстаграмі модель поділилася приголомшливою новиною. Дівчина опублікувала повістку до суду Нью-Йорка, який вона відвідала вчора, 13 січня.

Цього тижня мрія здійснилася. Мені доручають обов'язки присяжного в суді. Не розумію, чому це мене так шокувало,

– прокоментувала зірка раніше.



Модель Джіджі Хадід / Instagram / @gigihadid

Суддя Джеймс Берк опитав 120 претендентів на роль присяжних у справі Гарві Вайнштейна, серед яких опинилася й відома модель. Джіджі Хадід повідомила, що вона дійсно особисто знайома зі скандальним продюсером та однією з жертв, яка звинуватила його у сексуальних домаганнях голлівудською кіноакторкою Сальмою Гаєк. Проте знаменитість запевнила, що вона здатна неупереджено оперувати фактами.

Представники суду в Нью-Йорку повідомили, що певні потенційні претенденти на роль присяжних у суді були позбавлені подальшої участі у відборі, адже порушили таємницю та розпочали обговорення справи Гарві Вайнштейна на сторінках соціальних мереж.

Можливо, саме тому Джіджі Хадід жодним чином не наважилася підтвердити чи спростувати чутки про свою причетність до судового процесу над голлівудським продюсером.

Що відомо про справу Гарві Вайнштейна?Нагадаємо, понад 80 жінок звинуватили Вайнштейна у сексуальних домаганнях. Серед них такі відомі голлівудські акторки, як Анджеліна Джолі, Сальма Гаєк, Ешлі Джадд та Ума Турман. Проте одному із найвпливовіших продюсерів Голлівуду раніше вдавалося уникнути покарання за сексуальні злочини. Він відкупився від своїх жертв. Більш ніж 30 жінок, що потерпали від домагань Вайнштейна, розділять між собою 25 мільйонів доларів. Про це стало відомо в грудні минулого року.