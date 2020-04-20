Супермодель Ізабель Гулар похизувалася оголеними сідницями: надто гаряче

Бразильська модель здатна виглядати ефектно не лише на світових подіумах, а й під час ізоляції. 35-річна Ізабель Гулар розбурхала уяву фоловерів еротичним фото, на якому показала свої підтягнуті сідниці. Таким формам можуть позаздрити навіть титуловані красуні.

Супермодель проводить карантин у власному будинку в єднанні з природою. Ізабель Гулар насолоджується сонячними променями та забезпечує собі ідеальну засмагу завдяки відвертим купальникам, які ледь прикривають найпікантніші частини її тіла.

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В інстаграм-профілі модель показала фото, яким раз і назавжди дала зрозуміти прихильникам, що вік не завадить їй виглядати приголомшливо. Ізабель Гулар позувала поблизу дому, обернувшись спиною до фотографа. Зірка одягла чорне бікіні на зав'язках, на яке зважиться далеко не кожна манекенниця.

Завдяки вдалій позі фоловери змогли оцінити стрункість супермоделі. Від її підтягнутих апетитних сідниць та тонкої лінії талії просто неможливо відвести очей. Ізабель Гулар, яка присвячує час боксу, силовим тренуванням та гімнастиці, вкотре зачарувала тендітністю своїх форм та розбурхала уяву шанувальників.