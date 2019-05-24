Супермодель Ізабель Гулар приголомшила "голою" сукнею за 20 тисяч доларів: фото

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Ізабель Гулар в Каннах
Ізабель Гулар в Каннах / www.gettyimages.com

Бразильська супермодель Ізабель Гулар вразила всіх учасників Каннського кінофестивалю. На один із заходів вона постала перед камерами у спокусливій "голій" сукні.

Одна із найвідоміших "ангелів" Victoria's Secret Ізабель Гулар не пропустила знакову подію у світі шоу-бізнесу – щорічний Каннський кінофестиваль. Вона завітала до Франції, де встигла покрасуватись перед фотографами у розкішній та дещо пікантній сукні. 

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Для публічного виходу супермодель обрала не прем'єру одного з фільмів, а благодійну вечірку amfAR Gala Cannes. На світських захід завітали чимало голлівудських зірок, які приміряли ефектні вбрання. Однак Ізабель Гулар зуміла їх затьмарити своєю незвичною сукнею. 

"Ангел" Victoria's Secret засвітилась у вбранні з колекції Julien Macdonald. 34-річна Ізабель Гулар показала свою розкішну фігуру у приталеній "голій" сукні, через яку виднілись крихітні бікіні та відсутність бюстгальтера. Плаття складалось із розшитої бісером тонкої сітки і відкритої зони декольте.

Та не тільки звабливе вбрання привернуло увагу ЗМІ, але і його вартість. Згідно з рекламою бренду Julien Macdonald, одяг обійшовся супермоделі у щонайменше 20 тисяч доларів.

Ізабель Гулар в Каннах
Ізабель Гулар в Каннах / Instagram / @julienmacdonald

Модель Ізабель Гулар
Модель Ізабель Гулар / Getty Images

Це не вперше Ізабель Гулар приміряє вбрання від дизайнера Julien Macdonald. На одну з вечірок в Каннах вона прийшла в чорній сукні, яка оголювала стрункі ноги манекенниці та її талію.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Izabel Goulart (@izabelgoulart)

 

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Каннський кінофестиваль Мода Victoria's Secret
Джерело: LifeStyle 24
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