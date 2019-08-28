Супермодель Ізабель Гулар прогулялася Парижем в кашкеті від українського дизайнера: фотофакт

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Ізабель Гулар
Ізабель Гулар / Instagram / @izabelgoulart

Відома бразилійська супермодель Ізабель Гулар, яка більш відома як "ангел" Victoria's Secret, оприлюднила знімки з прогулянки столицею моди в головному уборі від знаменитого українського бренду Ruslan Baginskiy.

Майже ціле літо 34-річна Ізабель Гулар зачаровувала знімками з відпочинку у різних куточках світу, публікуючи їх на своїй сторінці в Instagram, а за кілька днів до осені показала своїм фанатам ідеальний легкий look.

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Зірка подіумів прокоментувала серію світлин словами «Літо в Парижі». Вона була одягнена в білу довгу сорочку вільного крою та широкі шорти в тон, які є одними з найпопулярніших цього літа. Однак найперше, що помітили українці, це її головний убір. На голові Ізабель Гулар красувався кашкет пісочного кольору з ініціалами відомого українського дизайнера Руслана Багінського.

Варто додати, що бразилійська супермодель не перша зі знаменитостей, які приміряли його творіння. У списку власників головних уборів від Ruslan Baginskiy є також Белла та Джіджі Хадід, Тейлор Свіфт, Мадонна, Ірина Шейк та багато інших.

Ізабель Гулар
Ізабель Гулар в кашкеті від Руслана Багінського / Instagram / @izabelgoulart

Ізабель Гулар
Ізабель Гулар / Instagram / @izabelgoulart

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Victoria's Secret Стиль і мода
Джерело: LifeStyle 24
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