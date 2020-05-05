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Супермодель Ізабель Гулар розстебнула піжаму, прикривши груди: спокусливе фото

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Ізабель Гулар позувала в розстебнутій піжамі
Ізабель Гулар позувала в розстебнутій піжамі / Instagram / @izabelgoulart

Бразильська супермодель та одна з відомих "ангелів" Victoria's Secret проводить карантин у Парижі та влаштовує відпочинок і виснажливі тренування на власному балконі. Ізабель Гулар показала, що насолоджується ранковим повітрям у ніжній піжамі, яку розстебнула, оголивши тіло.

Формі 35-річної Ізабель Гулар можуть позаздрити навіть найуспішніші моделі сучасності, адже вона ніколи не припиняє роботу над своїм бездоганним тілом. Проте в інстаграм-профілі вона вирішила показати не лише фізичні навантаження, а й те, як відпочиває вдома. Локацією для ранкових ніжностей у ліжку знаменитість обрала балкон з виглядом на доглянуті будиночки з квітами. 

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Фото, яке опублікувала Ізабель Гулар, більше схоже на мрію кожної дівчини або ж на ідеальну картинку з інтернету, ніж на карантинні будні. На власному балконі модель розстелила білосніжні ковдри, а замість вишуканого вбрання обрала світлу піжаму в смужку, яка складалася з шовкової сорочки та коротких шортиків. Зірка вирішила розстебнути верх одягу, аби позасмагати під теплим промінням сонця. 

Навіть така незначна пікантність дозволила впевнитися, що вона сумлінно вдосконалює і без того розкішну фігуру. Ізабель Гулар простягла ноги на поручні, акцентувавши на їхній стрункості та запаморочливій довжині. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Have a great positive, beautiful day!

Публикация от Izabel Goulart (@izabelgoulart)

 

Автор: Надія Біленко
Теги: Еротика Новини LifeStyle LifeStyle
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