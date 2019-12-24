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Супермодель Кендіс Сванепул розбурхала мережу звабливою зйомкою: фото

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Кендіс Сванепул / Instagram / @angelcandices

Знаменитий "ангел" Victoria's Secret та одна з найбільш високооплачуваних моделей світу продемонструвала струнке тіло у новій фотозйомці. 31-річна знаменитість позувала у мікробікіні під струменями води. Пікантні фото Кендіс Сванепул опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі.

Південноафриканська супермодель належить до тих зірок, які полюбляють пікантні зйомки та часто оголюються перед камерами найвідоміших фотографів сучасності. Так, Кендіс Сванепул постала у черговій чуттєвій зйомці. 

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Білявка обрала для фотосесії чорно-білий смугастий купальник на зав'язках. Під струменем води вона розв'язала шлейки, що надало світлинам ще більшої сексуальності. Підтягнуте тіло зірки завдяки краплям води виглядало більш витонченим та тендітним.

Не зважаючи на "вологу" зйомку, Кендіс Сванепул обрала насичений макіяж, який доповнив її звабливий образ. 

Кендіс сванепул
Кендіс Сванепул / Instagram / @angelcandices

кендіс сванепул
Кендіс Сванепул / Instagram / @jeromeduran


Кендіс Сванепул / Instagram / @angelcandices

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кендіс Сванепул
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