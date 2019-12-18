Супермодель Шанель Іман стала мамою вдруге: перші фото новонародженої крихітки

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Модель Шанель Іман / Instagram / @chaneliman

Американська модель, найбільш відома як одна з ангелів Victoria's Secret, отримала найкращий подарунок напередодні Різдва. Вчора, 17 грудня, вона народила другу дитину. Шанель Іман вирішила одразу привчати доньку до публічності і створила особисту сторінку в інстаграмі для немовля.

29-річна модель Шанель Іман та її 26-річний чоловік Стерлінг Шепард, який грає в американський футбол, стали батьками дівчинки. Цією радісною новиною подружжя поділилося просто з пологового будинку, опублікувавши зворушливі родинні фото. Доньку назвали Кессі Сноу.

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Ми отримали свій різдвяний подарунок трошки раніше,
– зазначила зіркова матуся в дописі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Chanel Iman (@chaneliman)

Пара вирішила не відкладати у довгий ящик соціалізацію новонародженої крихітки та створила для дочки власну сторінку в інстаграмі. Батьки вже встигли опублікувати дві світлини Кессі Сноу, а менш як за добу на неї підписалися майже три тисячі користувачів. З поповненням родину вже встигли привітати зіркові колеги. 

Нагадаємо, що пара одружилася в березні 2018 року, після того як Стерлінг Шепард зробив пропозицію коханій у її 27 день народження. Вони відсвяткували гучне весілля в Лос-Анджелесі. Подружжя вже виховує дворічну донечку Келі Клей, яка також живе публічним життям. 

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Victoria's Secret Зіркові мами Зіркові діти
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