Супермодель українського походження Коко Роша зачарувала контрастною появою у Парижі

30-річна блідошкіра Коко Роша поставила на контрастну появу на показі французького модельєра Alexandre Vauthier і не прогадала. Стрункі ноги канадської супермоделі відмінно поєдналися з чорною міні-сукнею.

У Парижі проходить кутюрний Тиждень моди, на який запрошено чимало зіркових гостей. Авжеж, відома канадська супермодель, яка має ірландське та українське походження, Коко Роша не змогла пропустити престижну подію.

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На червоній доріжці модного світського заходу 30-річна модель з'явилася у стильній чорній міні-сукні. Своєю появою вона привернула чи не найбільшу увагу, не враховуючи сам показ. Довгі стрункі ноги моделі помітно контрастували з темним платтям від модельєра Alexandre Vauthier, на показ якого вона прийшла.

Талію Коко Роші підкреслив пояс з блискучою пряжкою, а тендітність плечей – рюші на рукавах та спідниці вбрання. На її голові красувався милий атласний бантик, яким вона підв'язала волосся, а аксесуаром послужила срібляста сумка з довгим ланцюжком.



Коро Роша / Getty Images



Коро Роша / Getty Images