Супермодель українського походження Коко Роша зачарувала контрастною появою у Парижі

644 Читать новость на русском
Коко Роша
Коко Роша / Getty Images

30-річна блідошкіра Коко Роша поставила на контрастну появу на показі французького модельєра Alexandre Vauthier і не прогадала. Стрункі ноги канадської супермоделі відмінно поєдналися з чорною міні-сукнею.

У Парижі проходить кутюрний Тиждень моди, на який запрошено чимало зіркових гостей. Авжеж, відома канадська супермодель, яка має ірландське та українське походження, Коко Роша не змогла пропустити престижну подію.

Читайте також: Селін Діон приголомшила сукнею на Тижні моди в Парижі: фото

На червоній доріжці модного світського заходу 30-річна модель з'явилася у стильній чорній міні-сукні. Своєю появою вона привернула чи не найбільшу увагу, не враховуючи сам показ. Довгі стрункі ноги моделі помітно контрастували з темним платтям від модельєра Alexandre Vauthier, на показ якого вона прийшла.

Талію Коко Роші підкреслив пояс з блискучою пряжкою, а тендітність плечей – рюші на рукавах та спідниці вбрання. На її голові красувався милий атласний бантик, яким вона підв'язала волосся, а аксесуаром послужила срібляста сумка з довгим ланцюжком.

Коко Роша
Коро Роша / Getty Images

Коко Роша
Коро Роша / Getty Images

blog_ava
Росія готова де-факто звільнити моряків під певні гарантії, – адвокат
сьогодні
6178
Теги: LifeStyle Стиль і мода Тиждень моди Мода
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
День народження Тома Круза: фільми, за які ми любимо актора
сьогодні 17:50 День народження Тома Круза: фільми, за які ми любимо актора
1449
Скасування чи затримка рейсу: що робити та як домогтися компенсації
сьогодні 16:02 Скасування чи затримка рейсу: що робити та як домогтися компенсації
Альона Захарова 351
Головні події літа в Києві: афіша, де провести час з рідними
сьогодні 12:01 Головні події літа в Києві: афіша, де провести час з рідними
1394
Ернест Хемінгуей: книги про складнощі життя, які залишаються актуальними до сьогодні
2 липня 19:14 Ернест Хемінгуей: книги про складнощі життя, які залишаються актуальними до сьогодні
163
15 собак в Instagram, які подорожують разом зі своїми господарями: неймовірні фото
2 липня 16:53 15 собак в Instagram, які подорожують разом зі своїми господарями: неймовірні фото
1037
Новини
Більше новин
Залиште відгук