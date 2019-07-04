Супермодель Victoria's Secret Шаніна Шейк розлучається з чоловіком через рік після весілля

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Шаніна Шейк з чоловіком Грегом Ендрюсом
Шаніна Шейк з чоловіком Грегом Ендрюсом / Page Six

Шлюб відомої австралійської моделі Шаніни Шейк і музиканта Грега Ендрюса, який більш відомий як Dj Ruckus, дійшов кінця. "Ангел" Victoria's Secret подала на розлучення через рік після весілля.

В один із судів Лос-Анджелеса надійшла заява на розлучення від австралійської моделі Шаніни Шейк, яка добре відома як "ангел" Victoria's Secret. Їхній шлюб з музикантом Грегом Ендрюсом протривав трохи більше, ніж рік. Про це повідомляє іноземне видання TMZ.

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Такі документи з’явилися в установі у вівторок, 2 липня. Однак на сайті таблоїда E! News представники подружжя зазначали, що пара вирішила розлучитися ще в червні.

Після довгих і ретельних роздумів Шаніна Шейк і Грег Dj Ruckus вирішили розлучитися. Вони розлучаються з почуттям любові і поваги один до одного, рухаються далі і просять поважати їх право на особисте життя в такий складний час,
– заявив представник зірок.

Шаніна Шейк і її чоловік
Шаніна Шейк і Грег Ендрюс / Фото People 

Що відомо про зіркову пару? Шаніна Шейк і Грег Ендрюс, який більш відомий під псевдонімом Dj Ruckus, познайомилися ще у 2014 році. Одразу через рік хлопець зробив коханій пропозицію. Важлива подія у житті зірок відбулася на Багамах. Саме там через два з половиною роки вони відсвяткували пишне весілля. Урочистість відбулася в квітні 2018 року. Однак вже в липні цього року вони повідомили про розлучення.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Victoria's Secret Мода Зіркові розлучення
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