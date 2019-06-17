Сусіди тричі викликали поліцію: як Джо Джонас відсвяткував парубочий вечір на Ібісі
Знаменитий американський співак і новоспечений чоловік Софі Тернер вирішив не "пасти задніх" і також влаштував вечірку з нагоди прощання з холостяцьким життям. Джо Джонас та його друзі святкували парубоцький вечір на острові Ібіса.
Днями зірка "Гри престолів" Софі Тернер гучно відсвяткувала свій дівич-вечір на борту приватного літака, а потім у розкішному готелі, переодягнувшись у яскраві костюми. Однак її чоловік Джо Джонас влаштував не гірше прощання зі своїм холостяцьким життям.
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29-річний американський музикант і його брати стали гостями "Нічного шоу з Джиммі Феллоном" (The Tonight Show Starring Jimmy Fallon). Під час розмови з ведучим Джо Джонас розповів, що його парубочий вечір пройшов на одному з найпопулярніших островів Іспанії – на Ібісі.
Через нас тричі викликали поліцію. Мабуть, найбільш неадекватною частиною парубочого вечора було те, що Джо зірвав з себе сорочку, начепив на голову коробку з-під текіли і походжав в такому вигляді всю ніч,
– розповів його брат і чоловік Пріянки Чопри Нік Джонас.
Проте хлопці не публікували жодних фото та відео з гучного святкування, тому їхнім супутницям і фанатам залишається лише здогадуватися, що ще цікавого відбувалося на вечірці.
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