Суїцид не в моді: користувачі обурені одягом Burberry із зашморгом на шиї

195 Читать новость на русском
Худі від Burberry шокував користувачів
Худі від Burberry шокував користувачів / Колаж LifeStyle 24

Після показу британського бренду Burberry у рамках Лондонського тижня моди у мережі розгорівся черговий скандал. Модний дім звинуватили у пропаганді суїциду через худі з петлею на шиї.

Таке вбрання спершу розкритикувала модель Ліз Кеннеді, яка брала участь у показі, на своїй сторінці в Instagram. За її словами, вона говорила про схожість з петлею організаторам, однак до її слів не прислухалися.

Читайте також: Емілі Ратажковскі сплутала Україну з Росією: подробиці інциденту

Модель додала, що перед показом персонал жартував, підвішуючи петлю під стелею.

Суїцид – не може бути натхненням для моди. За межею мого розуміння прикрасити одяг зашморгом, що висить на шиї. Я вказала на схожість з петлею, але мені запропонували написати лист до головного офісу, 
– заявила модель.

Згодом видання CNN повідомило, що Burberry вже перепросив за худі із зав'язкою, схожою на зашморг, і прибрав його з колекції.

"Ми глибоко шкодуємо через реакцію, яку викликав один з предметів одягу, представлених в показі колекції осінь-зима 2019-20. Дизайн всієї колекції був натхненний морською темою, ми не помітили схожість і таким чином припустилися помилки", – вибачився у заяві CNN Марко Гобетті, виконавчий директор Burberry.

Скандал прокоментував також креативний директор Burberry Ріккардо Тиші. "Я дуже шкодую про неприємні думки, викликані одним з предметів в колекції, що показали в шоу", – наголосив Тиші.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений (@liz.kennedy_)

 

 

blog_ava
Що приготувати на вечерю швидко і легко: рецепти страв
сьогодні
26068
Теги: LifeStyle Скандал Мода Тиждень моди
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що почитати цікавого: п'ять яскравих книжок, які не можна пропустити
сьогодні 20:00 Що почитати цікавого: п'ять яскравих книжок, які не можна пропустити
Євгенія Мазур 21
Куди піти у Києві на вихідних: афіша 22-24 лютого
сьогодні 16:22 Куди піти у Києві на вихідних: афіша 22-24 лютого
447
Від тигрової акули до ската-вбивці: 5 найнебезпечніших тварин у житті Стіва Ірвіна
сьогодні 13:02 Від тигрової акули до ската-вбивці: 5 найнебезпечніших тварин у житті Стіва Ірвіна
Юлія Девда 1255
Оскар-2019: що потрібно знати про найкращі фільми кінопремії
сьогодні 12:35 Оскар-2019: що потрібно знати про найкращі фільми кінопремії
Уляна Корицька 1144
Нацвідбір до Євробачення-2019: що відомо про фіналістів шоу та їхні пісні
21 лютого 19:00 Нацвідбір до Євробачення-2019: що відомо про фіналістів шоу та їхні пісні
Юлія Михайлова 4005
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук