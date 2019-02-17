Суїцид не в моді: користувачі обурені одягом Burberry із зашморгом на шиї

Після показу британського бренду Burberry у рамках Лондонського тижня моди у мережі розгорівся черговий скандал. Модний дім звинуватили у пропаганді суїциду через худі з петлею на шиї.

Таке вбрання спершу розкритикувала модель Ліз Кеннеді, яка брала участь у показі, на своїй сторінці в Instagram. За її словами, вона говорила про схожість з петлею організаторам, однак до її слів не прислухалися.

Читайте також: Емілі Ратажковскі сплутала Україну з Росією: подробиці інциденту

Модель додала, що перед показом персонал жартував, підвішуючи петлю під стелею.

Суїцид – не може бути натхненням для моди. За межею мого розуміння прикрасити одяг зашморгом, що висить на шиї. Я вказала на схожість з петлею, але мені запропонували написати лист до головного офісу,

– заявила модель.

Згодом видання CNN повідомило, що Burberry вже перепросив за худі із зав'язкою, схожою на зашморг, і прибрав його з колекції.

"Ми глибоко шкодуємо через реакцію, яку викликав один з предметів одягу, представлених в показі колекції осінь-зима 2019-20. Дизайн всієї колекції був натхненний морською темою, ми не помітили схожість і таким чином припустилися помилки", – вибачився у заяві CNN Марко Гобетті, виконавчий директор Burberry.

Скандал прокоментував також креативний директор Burberry Ріккардо Тиші. "Я дуже шкодую про неприємні думки, викликані одним з предметів в колекції, що показали в шоу", – наголосив Тиші.