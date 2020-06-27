Телеведуча та акторка активно розвиває особистий блог у соцмережах і ділиться з шанувальниками подробицями особистого життя. Лілія Ребрик вирішила розвінчати судження про свою ідеальність та щиро розповіла, яким є її життя, коли вимикаються камери.

Відверте зізнання Лілія Ребрик опублікувала в інстаграм-профілі. Попри те, що знаменитість називають "сміхотушкою", а її життя може здаватися ідеальним, вона спростувала цей міф й розповіла про те, що "не показують у сторіс і чим не діляться з підписниками".

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Сама ведуча називає себе "оптимісткою всіма фібрами душі", яка всюди знаходить позитив та радіє кожному прожитому дню. Проте реальне життя часом сповнене втомою після зйомок, конфліктами з доньками та зіпсованими вечерями.

Як Лілія Ребрик живе поза камерами?

"Інколи я плачу, розчаровуюсь і хвилююся. Інколи – сварюсь із дітьми, а потім гірко плачу і шкодую про це", – написала телезірка. Часом вона не встигає поспілкуватися з донечками Поліною та Діаною, адже засинає від втоми.

Проте стосунки в родині – не єдине, що Ліліля Ребрик зберігає поза об'єктивами камер. Вона не вважає себе ідеальною господинею, адже може спалити котлети, які готує після насиченого дня для сімейної вечері, не завжди встигає прибрати в будинку, а легендарний торт "Наполеон", яким хизуються "крутезні хазяйки", досі не приготувала.

Ця неідеальність не заважає мені щасливо жити! І я хочу щиро побажати, щоб так було і у вас,

– відверто зізналася Лілія Ребрик.

Реакція мережі

На зворушливий допис зірки прихильники відреагували шквалом обговорення. Вони наголосили на приголомшливій відвертості Лілії Ребрик та зізналися, що захоплюються нею як жінкою, мамою та успішною ведучою і акторкою: "Інколи дивишся на вас через екран і думається: звідки у вас скільки позитиву, емоцій, яскравості?", "Дякую за цей пост. Приємно знати, що ти не один такий".