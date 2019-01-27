Светр хакі і шкіряна міді-спідниця: Вікторія Бекхем демонструє стильний образ

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Вікторія Бекхем
Вікторія Бекхем / Getty Images

Англійська модельєрка вже майже тиждень відвідує Тиждень моди, підкорюючи шалений Нью-Йорк своїми виходами. Так, напередодні 44-річна Вікторія Бекхем засвітила чергове стильне вбрання на вулицях мегаполіса.

Нещодавно Вікторія Бекхем зачарувала шанувальників стильним червоним брючним костюмом, який лише підкреслював її тендітність. Так, після цього 44-річна модельєрка вирішила обрати більш спокійні відтінки для чергового виходу в Нью-Йорку.

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Зіркова дружина Девіда Бекхема з'явилася перед об'єктивами папараці у светрі кольору хакі. До слова, цей відтінок залишається в трендах вже який сезон поспіль. Рукави светра Вікторія підняла до ліктів, тим самим демонструючи красивий золотий годинник на зап'ясті.

На низ вона обрала спідницю довжини міді в улюбленому шкіряному варіанті. Нагадаємо, на Тиждень моди у Нью-Йорку Вікторія прибула в шкіряних штанах. Висока посадка лише підкреслила тонку талію модельєрки. Британська ікона стилю доповнила образ бордовими ботфортами з відкритими пальцями. Родзинкою в її образі став клатч зі зміїним принтом.

Вікторія Бекхем ікона стилю шкіряна спідниця светр хакі
Вікторія Бекхем у Нью-Йорку / Getty Images

Вікторія Бекхем ікона стилю шкіряна спідниця светр хакі
Вікторія Бекхем у Нью-Йорку / Getty Images

 

Теги: LifeStyle Стиль і мода Вікторія Бекхем
Джерело: 24 канал
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