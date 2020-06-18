Зірка фільмів Marvel Гвінет Пелтроу давно випускає незвичайні продукти власної марки Goop. І представники охорони здоров'я часто критикують компанію актриси за необґрунтовані наукові твердження про переваги продукції, їх все ж розкуповують "зі швидкістю світла". Новий продукт із запахом оргазму став одним із таких.

47-річна американська зірка анонсувала випуск нових свічок з "інтимним ароматом", який назвала так: "Пахне, як мій оргазм". Лише кілька місяців тому вона випустила колекцію свічок "Пахне, як моя вагіна" і вони розкупились миттєво, але новий запах ще більше вразив покупців. Про це повідомляють на The Independent.

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"Продовження колекції свічок. Одну таку свічку ви вже знаєте – ця суміш зроблена з терпкого грейпфрута, неролі і стиглих ягід чорної смородини, змішаних з перловим чаєм і турецькою трояндою. Це абсолютно дивовижний, сексуальний аромат, який викликає сильне звикання, – пояснила Гвінет Пелтороу.

На нові "еротичні" свічки вже можна зробити попереднє замовлення. Їхня ціна складає, як на попередні свічки – по 75 доларів. Варто додати, що така ідея створити незвичайні свічки виникла спонтанно. Актриса подумала, що така назва і запах свічок можуть стати "феміністською заявою". Саме тому, ймовірно, вони набули такого розголосу та популярності.



Свічка компанії Goop із запахом оргазму / Фото Goop

Що відомо про скандальні продукти компанії Goop Гвінет Пелтроу?

Відомо, що Гвінет Пелтроу регулярно потрапляє у скандали стосовно продуктів, які продає на своєму лайфстайл-сайті. Раніше 24 канал писав про те, що вітаміни для вагітних та годуючих жінок, які вона продавала на власному сайті, перевищили рекомендовані дозування. Вітаміни під назвою The Mother Load, за думкою гінекологів та ендокринологів, містять велику кількість вітаміну A, що здатен зашкодити як матері, так і дитині. Також фахівці найбільшого порталу про вагітність в США Baby Center зазначали, що медичний препарат може призвести до серйозних внутрішньоутробних вад під час вагітності.

Тоді представники сайту Goop у свою чергу відповіли на заяву та зазначили, що вітаміни The Mother Load є абсолютно безпечними і не шкодять вагітним та годуючим матерям, якщо вони не вживатимуть у своєму раціоні надто багато моркви, яка містить вітамін A. Окрім цього, у 2018 році бренд Goop заплатив чималий штраф покупцям на суму понад 125 тисяч доларів за продаж спірних продуктів, таких як нефритові яйця, які призначалися для розміщення у піхві, та багато інших суперечливих речей.