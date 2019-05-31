Свідки шаурми: Євген Клопотенко потролив зірок і запропонував назву своєї партії

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Євген Клопотенко
Євген Клопотенко / Instagram / @klopotenko

Відомий український шеф-кухар і кулінарний експерт Євген Клопотенко публічно обсміяв зірок, які вирішили піти у політику. Переможець проекту "МастерШеф" жартома запропонував назву своєї партії.

Зірки українського шоу-бізнесу масово йдуть у політику. Думки шанувальників з цього приводу кардинально відрізняються: одні готові підтримувати, йдучи у їхні партії, інші – насміхаються і рекомендують продовжувати займатися своєю справою. Так, не зміг втриматися від коментування подій знаменитий український шеф-кухар Євген Клопотенко.

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На своїй сторінці в Instagram кулінарний експерт потролив чинного президента України та інших зірок шоу-бізнесу, опублікувавши кумедну світлину. На фото він постав на фоні кіоску з шаурмою у руках, пародіюючи фото Володимира Зеленського, і пожартував про створення своєї партії.

"Свідки шаурми" - партія, на яку ми заслуговуємо,
– прокоментував світлину Євген Клопотенко.

Також кулінар згадав Олю Полякову, яка днями заявила про створення жіночої партії, і Святослава Вакарчука, який вже створив власне об’єднання.

Коротше, я теж хочу у політику. А то всім можна, а я що? У нас є партія "Голос", буде партія "Жінки" чи щось коло того від Ольги Полякової. Я ж пропоную створити партію "Свідки шаурми", бо бачить (та чує своїм носом) Бог, не тільки Київ пахне шаурмою. Так пахне кожен вокзал в Україні,
– підписав фото Клопотенко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Evgeniy Klopotenko (@klopotenko)

 

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Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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