"Свінгери 2": у мережі з'явився гарячий постер до комедії

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"Свінгери 2": у мережі з'явився гарячий постер до комедії
/ Instagram / @swingeri_film

Пікантна комедія "Свінгери 2" може стати однією з найуспішніших українських кінострічок. Все тому, що зірки, які зіграли у фільмі головні ролі, майстерно підігрівають цікавість кіноманів.

Так, на своїй сторінці в Instagram Оля Полякова показала сексапільний постер до комедії. На фото видно, як співачка позує перед камерою в одній червоній шубі, оголивши стрункі ноги. А от ще одна акторка комедії – Даша Астаф'єва – вмостилась на підблозі в розкішному чорному боді. Інші ж актори зайняли свої місця поряд із зірками. 

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За сюжетом фільму "Свінгери 2", бізнесмен Ігор втрачає свою чоловічу силу. Його дружина Ілона не має наміру миритись із цим та готова на все, щоб підняти його потенцію. Жінка випробує чимало пікантних секретів – від рольових ігор до уроків тантричного сексу. Та невідомо, що ж може допомогти бізнесмену.

Варто зазначити, що, як і в першій частині фільму "Свінгери", головні ролі зіграли Оля Полякова, Михайло Кукуюк, В'ячеслав Довженко, Дар’я Астаф’єва, Анна Саліванчук та Олексій Вертинський. Вже у продовженні кумедної та дещо пікантної історії з'явились Дзідзьо і Монро.

Прем'єра кінострічки запланована на березень 2019 року. Наразі ж мережа переповнена гарячими кадрами з комедії "Свінгери 2". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений СВІНГЕРИ (@swingeri_film)

 

Теги: Новини України LifeStyle Кіно Оля Полякова Дар'я Астаф'єва
Джерело: 24 Канал
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