Світ для двох: Маша Єфросиніна зворушливо привітала чоловіка з Днем закоханих
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День святого Валентина або День всіх закоханих відзначають у багатьох країнах світу 14 лютого. У цей день усі пари мають можливість вкотре подякувати один одному за кохання. До святкування долучилися й українські знаменитості.
Українська телеведуча Маша Єфросиніна публічно зізналася у коханні до свого чоловіка Тимура Хромаєва на своїй сторінці в Instagram.
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Зірка опублікувала ніжний знімок з сімейного відпочинку в Дубаї, на якому вона позує зі своїм коханим.
"Світ двох повинен тільки їм двом і належати", – зазначила Маша у підписі.
Джерело: 24 канал
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