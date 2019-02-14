Світ для двох: Маша Єфросиніна зворушливо привітала чоловіка з Днем закоханих

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Маша Єфросиніна з чоловіком
Маша Єфросиніна з чоловіком / Instagram / @mashaefrosinina/

День святого Валентина або День всіх закоханих відзначають у багатьох країнах світу 14 лютого. У цей день усі пари мають можливість вкотре подякувати один одному за кохання. До святкування долучилися й українські знаменитості.

Українська телеведуча Маша Єфросиніна публічно зізналася у коханні до свого чоловіка Тимура Хромаєва на своїй сторінці в Instagram.

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Зірка опублікувала ніжний знімок з сімейного відпочинку в Дубаї, на якому вона позує зі своїм коханим.

"Світ двох повинен тільки їм двом і належати", – зазначила Маша у підписі.

 

 

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Теги: LifeStyle День Валентина Маша Єфросиніна Зіркові романи
Джерело: 24 канал
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