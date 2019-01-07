Світ "Гобіта" Толкіна у світлинах: колоритні вінтажні ілюстрації
Дитячий роман-казка Джона Толкіна "Гобіт, або Туди і звідти" не втрачає своєї популярності навіть майже через 80 років. Так-так, адже вперше книга була видана 21 вересня 1937 року.
Оскільки твір багатий на "примхи фантазії", то це надихнуло художників на численні ілюстрації світу Більбо Торбіна, пише Brain Pickings.
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Зокрема, перші малюнки до роману зробив сам Толкін.
Ілюстрація до роману "Гобіт, або Туди і звідти"
Ілюстрація до роману "Гобіт, або Туди і звідти"
Ілюстрація до роману "Гобіт, або Туди і звідти"
Ілюстрація до роману "Гобіт, або Туди і звідти"
У 1962 році шведське видання книги ілюструвала Туве Янссон – фінська художниця шведського походження. Своїми малюнкам вона додала до "класичного задуму" Толкіна власний витончений відтінок уявлень про казковий світ гобіта.
Ілюстрація до роману "Гобіт, або Туди і звідти"
Ілюстрація до роману "Гобіт, або Туди і звідти"
Ілюстрація до роману "Гобіт, або Туди і звідти"
Ілюстрація до роману "Гобіт, або Туди і звідти"
Ілюстрація до роману "Гобіт, або Туди і звідти"
Ілюстрація до роману "Гобіт, або Туди і звідти"
Ілюстрація до роману "Гобіт, або Туди і звідти"
Ілюстрація до роману "Гобіт, або Туди і звідти"
Ілюстрація до роману "Гобіт, або Туди і звідти"
Візуальне оформлення японського видання "Гобіта" належить Рюіті Терасіма. Ілюстрації супроводжували книгу Толкіна аж до 2008 року.
Ілюстрація до роману "Гобіт, або Туди і звідти"
Ілюстрація до роману "Гобіт, або Туди і звідти"
Ілюстрація до роману "Гобіт, або Туди і звідти"
Ілюстрація до роману "Гобіт, або Туди і звідти"
Ілюстрація до роману "Гобіт, або Туди і звідти"
Ілюстрація до роману "Гобіт, або Туди і звідти"