Світ "Гобіта" Толкіна у світлинах: колоритні вінтажні ілюстрації

Дитячий роман-казка Джона Толкіна "Гобіт, або Туди і звідти" не втрачає своєї популярності навіть майже через 80 років. Так-так, адже вперше книга була видана 21 вересня 1937 року.

Оскільки твір багатий на "примхи фантазії", то це надихнуло художників на численні ілюстрації світу Більбо Торбіна, пише Brain Pickings.

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Зокрема, перші малюнки до роману зробив сам Толкін.



Ілюстрація до роману "Гобіт, або Туди і звідти"



Ілюстрація до роману "Гобіт, або Туди і звідти"



Ілюстрація до роману "Гобіт, або Туди і звідти"



Ілюстрація до роману "Гобіт, або Туди і звідти"

У 1962 році шведське видання книги ілюструвала Туве Янссон – фінська художниця шведського походження. Своїми малюнкам вона додала до "класичного задуму" Толкіна власний витончений відтінок уявлень про казковий світ гобіта.



Ілюстрація до роману "Гобіт, або Туди і звідти"



Ілюстрація до роману "Гобіт, або Туди і звідти"



Ілюстрація до роману "Гобіт, або Туди і звідти"



Ілюстрація до роману "Гобіт, або Туди і звідти"



Ілюстрація до роману "Гобіт, або Туди і звідти"



Ілюстрація до роману "Гобіт, або Туди і звідти"



Ілюстрація до роману "Гобіт, або Туди і звідти"



Ілюстрація до роману "Гобіт, або Туди і звідти"



Ілюстрація до роману "Гобіт, або Туди і звідти"

Візуальне оформлення японського видання "Гобіта" належить Рюіті Терасіма. Ілюстрації супроводжували книгу Толкіна аж до 2008 року.



Ілюстрація до роману "Гобіт, або Туди і звідти"



Ілюстрація до роману "Гобіт, або Туди і звідти"



Ілюстрація до роману "Гобіт, або Туди і звідти"



Ілюстрація до роману "Гобіт, або Туди і звідти"



Ілюстрація до роману "Гобіт, або Туди і звідти"



Ілюстрація до роману "Гобіт, або Туди і звідти"