Світ, що раптово ожив: неймовірні анімовані ілюстрації, від яких неможливо відірватись

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Ілюстрація художниці Sparrows
Ілюстрація художниці Sparrows / Sparrows // Tumbler

Художниця під нікнеймом Sparrows створює дивовижні анімовані ілюстрації із сюжетами, які за певних обставин могли б з нами трапитися у житті (теоретично, ми ж могли б пообідати з віслючками?), і абсолютно сюрреалістичними.

Про авторку таких магнетичних і цікавих робіт майже нічого невідомо. Хіба, що вона використовує програми Adobe Photoshop CS6, Sketchup і Wacom Intuos 5 та розміщує свої картинки у мікроблозі на Tumbler.

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Тож поки художниця ховає обличчя за художнім світом, нам нічого не лишається, як пильніше пригледітись до самого світу-вигадки. 


Ілюстрація художниці Sparrows


Ілюстрація художниці Sparrows


Ілюстрація художниці Sparrows


Ілюстрація художниці Sparrows


Ілюстрація художниці Sparrows


Ілюстрація художниці Sparrows


Ілюстрація художниці Sparrows


Ілюстрація художниці Sparrows


Ілюстрація художниці Sparrows


Ілюстрація художниці Sparrows


Ілюстрація художниці Sparrows


Ілюстрація художниці Sparrows


Ілюстрація художниці Sparrows


Ілюстрація художниці Sparrows


Ілюстрація художниці Sparrows


Ілюстрація художниці Sparrows


Ілюстрація художниці Sparrows

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Новини культури
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