Світ жорстоких контрастів: фотоколажі, які змусять вас задуматися

327
Колаж
Колаж / Instagram / @ugurgallen

Турецький колажист на ім’я Угур публікує знімки з чітким зображенням того, в якому жорстокому світі та нестабільному часі ми живемо. Він переконує, що війна повинна закінчитись і має настати мир.

Митець своєрідного стилю, який публікує фотоколажі з чіткими порівняннями, запевняє, що люди повинні зрозуміти всю жахливість війни.

Читайте також: Як стильне вбрання може змінити людину: яскраве фотопорівняння

Світлини, які створює Угур, ніби з різних світів. Він показує, як живуть люди в країнах, де панує мир і як існують мешканці, на території яких стоїть війна. Хтось його підтримує, хтось не розуміє. Фото, які створює Угур, Instagram часто видаляє через "неприємний і образливий контент". Однак, він має надію, як і жителі країн, які потерпають від війни, що одного прекрасного дня у всьому світі запанує мир.

Рекомендуємо переглянути фото, щоб побачити ситуацію його очима.

Колаж
Колаж "Війна і мир" / Instagram / @ugurgallen

Колаж
Колаж з різницею в роки / Instagram / @ugurgallen

Колаж
Фотопорівння із різних світів / Instagram / @ugurgallen

Колаж
Як Угур бачить війну і мир / Instagram / @ugurgallen

Колаж
Глибокий погляд митця на життя / Instagram / @ugurgallen

Колаж
Колаж паралельних світів / Instagram / @ugurgallen

Колаж
Як живуть люди різних країн / Instagram / @ugurgallen

Колаж
Погода буває різною / Instagram / @ugurgallen

Колаж
Два світи / Instagram / @ugurgallen

Колаж
"Війна і мир" / Instagram / @ugurgallen

Колаж
Фотоколаж / Instagram / @ugurgallen

Колаж
Будні дітей у різних країнах / Instagram / @ugurgallen
 

Теги: LifeStyle Фотопорівняння війна Подорожі
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що подарувати дівчині на Новий рік: цікаві ідеї
сьогодні 14:02 Що подарувати дівчині на Новий рік: цікаві ідеї
Олена Левчук 4061
Введення у храм Пресвятої Богородиці: прикмети та що не можна робити в цей день
3 грудня 21:02 Введення у храм Пресвятої Богородиці: прикмети та що не можна робити в цей день
9587
Ханука: що це за свято і як його відзначають
2 грудня 11:32 Ханука: що це за свято і як його відзначають
5649
M1 Music Awards 2018: номінанти музичної премії
1 грудня 10:02 M1 Music Awards 2018: номінанти музичної премії
4120
Останній день осені: 10 крутих пісень листопада, які варто почути
30 листопада 14:03 Останній день осені: 10 крутих пісень листопада, які варто почути
Олена Булан 2504
Куди піти у Києві в грудні: святкова підбірка на будь-який смак
28 листопада 17:36 Куди піти у Києві в грудні: святкова підбірка на будь-який смак
1033
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук