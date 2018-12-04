Світ жорстоких контрастів: фотоколажі, які змусять вас задуматися

Турецький колажист на ім’я Угур публікує знімки з чітким зображенням того, в якому жорстокому світі та нестабільному часі ми живемо. Він переконує, що війна повинна закінчитись і має настати мир.

Митець своєрідного стилю, який публікує фотоколажі з чіткими порівняннями, запевняє, що люди повинні зрозуміти всю жахливість війни.

Читайте також: Як стильне вбрання може змінити людину: яскраве фотопорівняння

Світлини, які створює Угур, ніби з різних світів. Він показує, як живуть люди в країнах, де панує мир і як існують мешканці, на території яких стоїть війна. Хтось його підтримує, хтось не розуміє. Фото, які створює Угур, Instagram часто видаляє через "неприємний і образливий контент". Однак, він має надію, як і жителі країн, які потерпають від війни, що одного прекрасного дня у всьому світі запанує мир.

Рекомендуємо переглянути фото, щоб побачити ситуацію його очима.



Колаж "Війна і мир" / Instagram / @ugurgallen



Колаж з різницею в роки / Instagram / @ugurgallen



Фотопорівння із різних світів / Instagram / @ugurgallen



Як Угур бачить війну і мир / Instagram / @ugurgallen



Глибокий погляд митця на життя / Instagram / @ugurgallen



Колаж паралельних світів / Instagram / @ugurgallen



Як живуть люди різних країн / Instagram / @ugurgallen



Погода буває різною / Instagram / @ugurgallen



Два світи / Instagram / @ugurgallen



"Війна і мир" / Instagram / @ugurgallen



Фотоколаж / Instagram / @ugurgallen