Вагітна співачка Світлана Тарабарова на початку червня разом з чоловіком Олексієм Бондарем придбала перше спільне житло. Пара зізналася, що напередодні переїзду до маєтку на них чекає ремонт, який вже стартував. Зірка вирішила розкрити, яким буде їхній ідеальний дім та як триває підготовка до переселення.

Невдовзі в зіркового подружжя народиться ще один малюк. Друга вагітність Світлани Тарабарової припала не лише на період пандемії коронавірусу та карантину, а й на масштабний ремонт у новому житлі, заради якого вона 13 років жила в орендованих квартирах. В інстаграм-профілі співачка розповіла, як триває "зіркове будівництво".

До теми Світлана Тарабарова придбала перше житло: ефектні фото маєтку

Родина придбала нерухомість у закритому котеджному комплексі за 7 кілометрів від Києва. Будинок новий, тому облаштовувати його пара буде самостійно. Світлана Тарабарова зауважила, що ідеальний дизайн-проєкт для маєтку вже готовий. Над ним подружжя працювало спільно зі студією дизайну, а робота у домі вже кипить.

На фото, якими зірка доповнила радісний допис, вона позувала з проєктом довгоочікуваного приватного маєтку. Світлана Тарабарова вирішила не розсекречувати всі деталі одразу й зізналася лише про те, які мрії їй вдасться візуалізувати.

Так, у її сина Івана та малюка, який з'явиться на світ вже незабаром, буде простір для розваг та ігор. Про себе артистка також подбала й спроєктувала ідеальну кухню та гардеробну.

Наш майбутній світлий і теплий дім!.. У малих з'явиться простір для ігор, а я нарешті отримаю можливість побудувати кухню мрії та гардеробну кімнату,

– зізналася Світлана Тарабарова.