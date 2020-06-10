Популярна українська співачка Світлана Тарабарова та її чоловік Олексій Бондар придбали маєток. Новиною артистка поділилась з прихильниками у мережі, додавши чарівні фото після покупки.

Світлана Тарабарова не стримувала свого захвату. У дописі співачка зізналась, що досі жила в орендованих квартирах та будинках, тому це перша її власна нерухомість. Будинок розташований за 7 кілометрів від Києва, у закритому котеджному комплексі.

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"13 років орендованого житла, сумніви, вагання, великий кредит… І от нарешті ми вдома. Мрії мають здійснюватися", – написала Світлана Тарабарова, продемонструвавши ключі від сімейного маєтку.



Світлана Тарабаров з чоловіком придбали будинок / Фото Instagram / @tarabarova

Відомо, що досі продюсер Олексій Бондар та Світлана Тарабарова вкладали всі гроші у творчість зірки, однак перед народженням другої дитини все ж наважились придбати будинок. Коли артистка з сім'єю переїде до маєтку, наразі невідомо, адже попереду у пари – ремонт.

Ми так довго чекали на нього і ось вже скоро будемо разом із дітками… прокидатися під своїм дахом, смакувати вечерю за величезним сімейним столом, випробовувати один одного на міцність та обов’язково обійматися, – додала вона.



Син Світлани Тарабарової / Фото Instagram / @tarabarova



Новий будинок Світлани Тарабарової / Фото Instagram / @tarabarova

Що відомо про шлюб Тарабарової

Ще у жовтні 2016 року Світлана Тарабарова вийшла заміж за продюсера Олексія Бондаря. Чоловік старший за свою обраницю на 14 років, що не завадило їм побудувати міцні стосунки. Для обидвох шлюб став першим.

Наразі подружжя виховує сина Івана та готується до появи ще однієї дитини.