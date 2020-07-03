Популярна українська виконавиця Світлана Тарабарова поділилася з шанувальниками результатом сімейної фотосесії, на якій позувала разом із чоловіком Олексієм та сином Іваном. Усі троє виглядають неймовірно щасливими і насолоджуються кожною миттю.

Зворушлива серія світлин з'явилася на особистій сторінці виконавиці в інстаграмі. Вона показала неповторні моменти, які відчуває на останніх місяцях другої вагітності. Артистка не приховує емоцій та щиро радіє.

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На знімках Світлана, Олексій та Іван зображені із усмішками на обличчях. Вони влаштували сімейну прогулянку лісом та вирішили закарбувати цей час в пам'яті на все життя. А фотографії – це чудова можливість нічого не забути та потім повернутися у той день і згадати, що відчували тоді.

Чорно-білі кольори додають кадрами особливого затишку. Усі члени сім'ї мають подібні образи. Світлана одягнула вбрання, яке гарно підкреслило її чималий животик. Проте в основному увага зосереджена на маленькому Івасикові та його щирих дитячих емоціях.

Мої крила – це ті, кого люблю. Моя родина, мої чоловіки. Мої батьки та музика, яку ми разом з вами створюємо щодня,

– написала в публікації знаменитість.

Сімейна фотосесія Світлани Тарабарової



Вагітна Світлана Тарабарова з чоловіком та сином / Instagram / @tarabarova



Син Світлани та Олексія – Іван / Instagram / @tarabarova



Сімейна фотосесія Світлани Тарабарової / Instagram / @tarabarova



Первісток Світлани Тарабарової – Іван / Instagram / @tarabarova