Популярна співачка чекає на появу другої дитини та відверто розповідає, як протікає її вагітність. Світлана Тарабарова зізнається, що з наближенням пологів їй все складніше жити у звичному ритмі, проте її розрадою залишається музика.

Співачка не приховує того, що перша вагітність була для неї значно легшою, а ситуацію лише погіршує пандемія коронавірусу. Проте на особистій сторінці в інстаграмі Світлана Тарабарова показала, що після тривалого карантинного режиму повернулася до роботи на студії.

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Зірка зізналася, що писати нові пісня при надії – це вже її традиція. Вона пригадала, як понад два роки тому вагітною Іваном записала альбом "23:25", який присвятила сину. Тарабарова наголосила, що прихильникам варто чекати на прем'єри й цього разу: "Попереду багато музичних прем‘єр, готуйтеся".

Виконавиця розповіла, що саме музика рятує її під час виснажливої вагітності. Зараз вона має поганий сон та "безліч приколів вагітних", як зазначила сама. Вона також не стала приховувати, що саме зараз починаються "важкі вагітні місяці". Проте, судячи з усього, свою роботу на студії зірка відкладати аж ніяк не збирається.

Образ Світлани Тарабарової

Над створенням нової музики знаменитість працює у легкому літньому образі. На ній легка біла сорочка, яку вона зав'язала на талії, та блакитні штани з високою талією в квітковий принт, які ідеально підкреслюють її округлий живіт. Довге руде волосся Тарабарова зібрала в недбалий пучок, одягнувши масивні навушники. Зірка не приховує свого задоволення від роботи, яку називає "особистим кайфом".