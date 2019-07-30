Світлана Лобода пікантно відреагувала на концерт Rammstein в Москві: фото

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і гастролює в Росії, досить незвично відреагувала на концерт німецього гурту Rammstein в Москві. Вона опублікувала відверте фото у ванній кімнаті, де дивиться на платівку музикантів.

На головному стадіоні "Лужники" у Москві 29 липня відбувся концерт гурту Rammstein, на якому побувала і Світлана Лобода. Судячи з фото, зірка або ж зупинилась в готелі поряд із стадіоном, або зробила іронічний допис, навіть не побувавши на виступі колишнього коханця.

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На світлині Лобода сидить на унітазі, щойно вийшовши з душу та обмотавшись рушником, і дивиться на платівку гурту. У локації фото показано, що вона на стадіоні "Лужники", але фанати співачки у коментарях припустили, що таким чином Світлана Лобода відреагувала на новий роман Тілля і екс-дружини Потапа – Ірини Горової.



Світлана Лобода заінтригувала новим фото з платівкою Rammstein / Instagram / @lobodaofficial

Кілька днів тому продюсерка залишила у своєму Instagram фото, на якому цілує лідера Rammstein під час фестивалю "Жара" в Азербайджані. Там вона і написала, що закохана в музиканта.

Однак відомо, що на тому ж фестивалі у 2017 році Тілль познайомився з Лободою, де й закрутив роман, а через рік в артистки народилась донька Тільда, батьком якої, ймовірно, є і сам німецький музикант. Але, схоже, їхні стосунки завершились, відтак Лобода вирішила "помстити" екс-коханому.