Світлана Лобода постала у тизері нового кліпу Rammstein: фото та відео

Співаки Світлана Лобода і Тілль Ліндеманн вкотре підігріли чутки про роман. Артистка постала на постері нового кліпу гурту Rammstein, чим спровокувала припущення про стосунки з фронтменом колективу.

Днями учасник рок-гурту Rammstein Петер Тегтрен похизувався постером до нового кліпу Frau & Mann ("жінка і чоловік"). На кадрі видно, як Тілль Ліндеманн і шведський актор Петер Стормаре позують в образах детектива і космонавта. Водночас кінозірка несе Світлану Лободу на руках.

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Світлана Лобода на постері Rammstein / Instagram / @peter.tagtgren

Слідом за загадковим постером у мережі з'явився і тизер нового відео. Ймовірно, кліп Rammstein буде у моторошному стилі гурту, адже у кількасекундному відео глядачі можуть побачити Тілля Ліндеманна у психіатричній лікарні. А от чи постане Світлана Лобода у ролику – прихильники дізнаються тільки після прем'єри відео.

Дивіться тизер до кліпу Rammstein – Frau & Mann: відео

Що відомо про ймовірний роман артистів? Вже кілька років у ЗМІ підозрюють, що Світлана Лобода і лідер гурту Rammstein Тілль Ліндеманн мають романтичні стосунки. Самі зірки не коментують жодних чуток, але щоразу підігрівають цікавість прихильників до приватного життя.



Так, Світлана Лобода назвала свою другу доньку Тільдою, що одразу ж сприйняли, як на натяк на ім'я її батька. Однак Світлана не реагувала на жодні підозри та досі не розсекретила, з ким виховує нащадка. Ще однією причиною для пліток став приїзд Тілля Ліндеманна до Москви. Тоді Світлану Лободу екстрено госпіталізували з репетиції до концерту, а лідер гурту Rammstein особисто забрав її зі шпиталю. За словами очевидців, після виписки з лікарні Тілль із артисткою та її донькою від першого шлюбу пообідали в одному з ресторанів.