Світлана Лобода влаштувала таємне побачення з лідером гурту Rammstein

Співачка Світлана Лобода, яка емігрувала з України та активно виступає в Росії, підігріла чутки про свій роман з лідером гурту Rammstein Тіллем Ліндеманном. Артистка сходила на таємне побачення з ним у Німеччині.

За офіційною інформацією, Світлана Лобода перебуває у чималому турне містами Німеччини. У країні зірка вирішила поєднати роботу з відпочинком. Не оминула співачка й можливості побачитись із солістом гурту Rammstein Тіллем Ліндеманном, якому приписують роман з українською артисткою.

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Як повідомляє "Дни.Ру", Світлана Лобода влаштувала таємне побачення з німецьким артистом. На зустріч з Тіллем Ліндеманном зірка прийшла в образі коротковолосої брюнетки. Зірка прогулялась вулицями Берліна, намагаючись не привертати до себе зайвої уваги.

За кілька годин до виступу артистки приміщення, де організували концерт Світлани Лободи, оточила поліція. Через службовий вхід впускали тільки за спеціальними перепустками. Потрапити до приміщення змогли виключно ті, хто мав стосунок до організації концерту. Як згодом повідомили інсайдери, такі міри були прийняті не в цілях безпеки. За їхніми словами, перед виступом Світлана Лобода зустрілась з Тіллем Ліндеманном. Пара мило спілкувалась, після чого лідер гурту Rammstein зайняв місце у VIP-ложі, яка була закрита від сторонніх.

Наразі невідомо, куди пара подалась після виступу Світлани Лободи у Берліні. Згодом у своєму блозі українка опублікувала зворушливе фото, на якому позувала разом зі своєю 7-річною донькою Євангеліною.

"Дякую, моя любове", – написала Світлана Лобода.

Нагадаємо, що досі невідомо, хто став батьком другої доньки Лободи. Однак російські ЗМІ пишуть, що батьком дівчинки є соліст німецької групи Rammstein, 55-річний Тілль Ліндеманн (Till Lindemann). Крім того, прихильники співачки припускають, що Тільду назвали на честь батька.



Нещодавно артист підігрів ці чутки. Тілль Ліндеманн приїхав до Москви та сам забрав Світлану Лободу з лікарні. Зірці стало погано на репетиції, згодом медики діагностували в неї обструкцію нирок. Після операції Світлану Лободу виписали з клініки. За інформацією російських ЗМІ, Тілль Ліндеманн повіз співачку на вечерю до ресторану, де до них приєдналась донька зірки від першого шлюбу Євангеліна.