Світлана Лобода вперше показала спільне фото з Тіллем Ліндеманном

3894 Читать новость на русском
Світлана Лобода опублікувала перше фото з Тіллем Ліндеманном
Світлана Лобода опублікувала перше фото з Тіллем Ліндеманном / viva.ua

Українська співачка Світлана Лобода, яка часто виступає в Росії та отримує там нагороди, підігріла чутки про роман з Тіллем Ліндеманном. Зірка опублікувала у блозі їх спільне фото.

Особисте життя Світлани Лободи понад рік є топ-темою для обговорень у ЗМІ. Журналісти підозрюють, що артистка закрутила роман з лідером гурту Rammstein Тіллем Ліндеманном, від якого народила другу доньку Тільду. І хоч Світлана Лобода не коментує чуток, однак на її сторінці в Instagram з'явилось своєрідне підтвердження цього.

Читайте також: Світлана Лобода влаштувала таємне побачення з лідером гурту Rammstein

У день народження Тілля Ліндеманна співачка опублікувала їх спільне фото. Ймовірно, знімок зроблений під час другої вагітності зірки, адже в приталеній чорній сукні видніється округлий живіт. Артистка ніжно притулилась до чоловіка, вбраного в халат медика. Хоч його обличчя було прикрите маскою, все ж видно, що це саме Тілль Ліндеманн.

З днем народження, мій найкращий у світі лікар,
– написала Світлана Лобода.

Окрім цього, в Instagram-stories зірка показала, як спільно зі старшою донькою Євангеліною записували голосове привітання для Тілля Ліндеманна. 

Нагадаємо, що Світлана Лобода досі не зізналась, хто є батьком її другої доньки. У ЗМІ припускають, що дівчинка є донькою соліста німецької групи Rammstein, 55-річного Тілля Ліндеманна (Till Lindemann). 

Нещодавно артист підігрів всі припущення журналістів та прихильників: Тілль Ліндеманн приїхав до Москви та забрав Світлану Лободу зі шпиталю. Зірці стало погано під час чергової репетиції, згодом медики діагностували в неї обструкцію нирок. Після термінової операції Світлану Лободу виписали з клініки. 

Теги: LifeStyle Музика Світлана Лобода Зіркові романи
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Кутя на мінералці з виноградним соком: як Святу вечерю готують у різних регіонах України
сьогодні 14:03 Кутя на мінералці з виноградним соком: як Святу вечерю готують у різних регіонах України
Альона Захарова 644
Що подарувати рідним та близьким на Різдво: оригінальні ідеї
сьогодні 10:20 Що подарувати рідним та близьким на Різдво: оригінальні ідеї
490
Вихідні у січні 2019: які святкові дні очікують українців
3 січня 20:30 Вихідні у січні 2019: які святкові дні очікують українців
46570
Найцікавіші книжки 2018 року, які точно не можна пропустити
2 січня 21:02 Найцікавіші книжки 2018 року, які точно не можна пропустити
Євгенія Мазур 1968
Різдвяний піст 2018-2019: що не можна робити протягом 40 днів
2 січня 16:27 Різдвяний піст 2018-2019: що не можна робити протягом 40 днів
4183
Українське кіно: список та трейлери найкращих фільмів, що вийдуть у 2019 році
2 січня 10:01 Українське кіно: список та трейлери найкращих фільмів, що вийдуть у 2019 році
Марія Бондар 2775
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук