Світлана Лобода вперше показала спільне фото з Тіллем Ліндеманном

Українська співачка Світлана Лобода, яка часто виступає в Росії та отримує там нагороди, підігріла чутки про роман з Тіллем Ліндеманном. Зірка опублікувала у блозі їх спільне фото.

Особисте життя Світлани Лободи понад рік є топ-темою для обговорень у ЗМІ. Журналісти підозрюють, що артистка закрутила роман з лідером гурту Rammstein Тіллем Ліндеманном, від якого народила другу доньку Тільду. І хоч Світлана Лобода не коментує чуток, однак на її сторінці в Instagram з'явилось своєрідне підтвердження цього.

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У день народження Тілля Ліндеманна співачка опублікувала їх спільне фото. Ймовірно, знімок зроблений під час другої вагітності зірки, адже в приталеній чорній сукні видніється округлий живіт. Артистка ніжно притулилась до чоловіка, вбраного в халат медика. Хоч його обличчя було прикрите маскою, все ж видно, що це саме Тілль Ліндеманн.

З днем народження, мій найкращий у світі лікар,

– написала Світлана Лобода.

Окрім цього, в Instagram-stories зірка показала, як спільно зі старшою донькою Євангеліною записували голосове привітання для Тілля Ліндеманна.

Нагадаємо, що Світлана Лобода досі не зізналась, хто є батьком її другої доньки. У ЗМІ припускають, що дівчинка є донькою соліста німецької групи Rammstein, 55-річного Тілля Ліндеманна (Till Lindemann).



Нещодавно артист підігрів всі припущення журналістів та прихильників: Тілль Ліндеманн приїхав до Москви та забрав Світлану Лободу зі шпиталю. Зірці стало погано під час чергової репетиції, згодом медики діагностували в неї обструкцію нирок. Після термінової операції Світлану Лободу виписали з клініки.