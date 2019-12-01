Світлана Тарабарова показала ексклюзивні кадри зі своїм сином: відео нового кліпу

У перший день зими Світлана Тарабарова підготувала особливий сюрприз для всіх прихильників. У мережі вона опублікувала ніжний кліп до пісні "Падає сніг", у якому показала, як зростав її син.

Перед прем'єрою нового кліпу Світлана Тарабарова зізналась, що дуже хвилюється. Це і не дивно, адже зіркова матуся вперше показала дитячі фото 1-річного сина Івана та ексклюзивні кадри з ним. Цікаво, що зйомки хлопчика у кліпі зірки були дебютними.

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Це вперше артистка показала обличчя свого первістка! Досі Світлана Тарабарова ділилась світлинами, де можна було побачити, наскільки виріс її син Іван, або ж фотографіями, на яких частково виднілось обличчя малюка. Однак тепер вокалістка все ж наважилась показати свого нащадка прихильникам, замилувавши мережу ніжними кадрами. Зірка пояснила, як саме прийняла рішення про сюжет ролика.

"Можливо, як будь-яка мама, я скажу дуже банальні речі: "Іван – це диво, його посмішка робить мене щасливою". В нього очі батька та ямочки на щічках, але мій носик та характер. Існує багато забобонів з приводу того, чи показувати обличчя дитини. Ми із чоловіком довго вагалися, але все вирішив щасливий випадок: коли я написала дуже теплу новорічну пісню "Падає сніг", то одразу зрозуміла, що відео до неї теж мусить бути теплим, родинним. А коли пісню почув наш син, то одразу вперше в житті почав аплодувати, тож доля головного героя була вирішена миттєво", – поділилась Світлана Тарабарова.

Окрім зіркової матусі та її сина, у ролику "Падає сніг" знялись представники українського шоу-бізнесу які зібрались на святкову вечірку Тарабарової. За словами співачки, гостей було 15, а на кадрах можна побачити Нікіту Добриніна та Дарію Квіткову, Олену Шоптенко, Наталку Карпу, Соломію Вітвицьку та інших зіркових друзів Світлани Тарабарової.

Дивіться новий кліп Світлани Тарабарової "Падає сніг": відео

Що відомо про сина Світлани Тарабарової?Первістка Світлана Тарабарова народила 9 вересня 2018 року. Пологи артистки відбулись у приватній клініці столиці, послугами якої скористались зіркові колеги співачки: Валентина Хамайко, Джамала, Лілія Ребрик та інші. Згодом стало відомо, що артистка назвала сина Іваном. Батьком хлопчика є Олексій Бондар. Чоловік не веде публічного життя, однак у блозі Світлани Тарабарової часто з'являються спільні з ним сімейні фото.



Ще перед пологами Світлана Тарабарова анонсувала випуск нового альбому, який вона присвятила материнству. Тому в день народження сина відбулась прем'єра пісні "Добре серце", яка увійшла до студійної платівки "23:25". Саме в цей час з'явився на світ син Світлани Тарабарової. Досі артистка не показувала обличчя хлопчика, фотографуючи його зі спини або ж прикриваючи його лице.