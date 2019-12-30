Світлана Тарабарова показала фото з сином, від яких неможливо втримати сміх

Українська співачка Світлана Тарабарова вміло поєднує вокальну кар'єру з материнством. Відтак у блозі артистки можна побачити чимало світлин з її концертів та прогулянок з єдиним сином Іваном. Перед Новим роком Світлана Тарабарова поділилась черговими сімейними кадрами, від яких неможливо втримати сміх.

У перший день грудня 2019 року Світлана Тарабарова вперше показала обличчя свого 1-річного сина Івана. Відтоді артистка залюбки ділиться з підписниками блогу спільними кадрами з дитиною, чим провокує суперечки: на кого хлопчик більше подібний.

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Днями зіркова матуся вирішила розвеселити українців, показавши кумедні сімейні фото. На кадрах видно, як Світлана Тарабарова стоїть поряд з маленьким Іваном і насолоджується зимою. Хлопчик настільки щиро дивувався сніжинкам, що артистка повторила його міміку, чим викликала сміх у всіх прихильників.

Сніжинки. Шукайте у своєму місті,

– з гумором написала Світлана Тарабарова до фото.



Світлана Тарабарова з сином / Instagram / @tarabarova



Сімейні фото Світлани Тарабарової / Instagram / @tarabarova



Світлана Тарабарова з дитиною / Instagram / @tarabarova

Що відомо про сина Світлани Тарабарової?

Співачка Світлана Тарабарова народила хлопчика 9 вересня 2018 року. Пологи української зірки пройшли у столичній клініці, популярній серед артистів. Серед відомих породіль шпиталю – Валентина Хамайко, Джамала, Лілія Ребрик, Наталка Карпа та інші селебрітіз. Згодом стало відомо, що артистка назвала сина Іваном. Батьком хлопчика є бізнесмен Олексій Бондар, який не веде публічного життя, однак у блозі Світлани Тарабарової часто з'являються спільні з ним сімейні фото.



Ще перед пологами Світлана Тарабарова анонсувала випуск нового альбому, який вона присвятила материнству. Тому в день народження сина відбулась прем'єра пісні "Добре серце", яка увійшла до студійної платівки "23:25". Саме в цей час з'явився на світ син Світлани Тарабарової. А от вперше обличчя маленького Івана публіка побачила у кліпі "Падає сніг".