Світлана Тарабарова презентувала новий яскравий кліп: відео

Популярна співачка Світлана Тарабарова після народження сина не планує брати творчу паузу. Ба більше, зірка активно гастролює Україною та дивує прихильників новими піснями і кліпами.

У четвер, 7 березня, артистка презентувала яскравий ролик до пісні "Мені казково". Трек, який увійшов до альбому "23:25", поступово підкорює мережу танцювальними ритмами.

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Яскраві образи та стильна хореографія від постановника Дениса Стульнікова – це далеко не все, чим здивувала Світлана Тарабарова у кліпі "Мені казково". Зірка вирішила проекспериментувати та створити ролик у стилі нео-мюзиклу. Зйомки відбувались в одному зі звичайних столичних готелів, який, за задумом режисера, перетворився на місце казкової вечірки.

Сама ж співачка зізналась, що перед зйомками кліпу "Мені казково" змушена була повністю відмовитись від солодощів. Таким чином Світлана Тарабарова підтримала ідеальну форму перед зйомками, чим приголомшила своїх прихильників. Окрім цього, ролик є дуже особливим для артистки, адже вперше її 5-місячний син Іван був на знімальному майданчику разом зі своєю зірковою матусею.

Новий кліп Світлани Тарабарової "Мені казково": дивіться відео кліпу

Танцювальний трек "Мені казково" зазвучить під час сольного туру Світлани Тарабарової, який стартує восени. Артистка додала унікальності до своїх концертів, назвавши їх #FOLLOWERS ONLY TOUR. Тільки підписники блогів Світлани Тарабарової зможуть потрапити на її виступи. Таке рішення співачка прийняла через те, що приміщення, де проходитимуть концерти, можуть вмістити до 3 тисяч людей. Вартість квитків стартуватиме від 250 гривень.