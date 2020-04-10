Світлана Тарабарова розповіла, як її ледь не побив таксист

Українська співачка Світлана Тарабарова не тільки ділиться з прихильниками новими піснями, але пригадує цікаві та дещо моторошні історії зі свого життя. Так, днями артистка розповіла, як ледь не стала жертвою нападу.

Як Світлана Тарабарова розповіла ТСН, вона довго чекала на таксі. Коли ж авто приїхало, артистка зазначила, що поспішає. Та на слова жінки водій відреагував агресивно: від звичайного крику він ледь не перейшов до розправи.

Дивіться також: Зірка 90-их Лері Вінн заявив, що Олег Винник скопіював його образ

Приїхав таксист, запізнився, накричав на мене. А коли я сказала, що спізнююся, він повернувся і хотів мене вдарити,

– поділилась співачка.

Світлана Тарабарова зізналась, що завжди займає місце в машині на задніх сидіннях, тому їй вдалось швидко вибігти з таксі. Чоловік ще довго переслідував артистку, а перехожі лиш спостерігали за всім та навіть не думали заступитись за неї.

"Я завжди позаду сідаю, вискочила з авто, а він побіг за мною. Я кричала на всю вулицю, і мені було дуже боляче від того, що ніхто мені не допоміг… Мені було дуже страшно. Тому що він міг мене побити, міг що завгодно зробити", – додала вона.

Як відомо, Світлана Тарабарова – не єдина зірка, яка розповідала подібну моторошну історію, пов'язану з водіями таксі. Так, Злата Огнєвіч вже кілька років потерпає від переслідувань невідомого. Чоловік стверджує, що артистка – його дружина та заявляє на камеру, що їй не вдасться від нього позбутись. Дійшло до того, що він навіть познайомився з рідною сестрою Злати Огнєвіч. Співачка написала не одну заяву до поліції та з жахом розповідає про інциденти, пов'язані з нападником.