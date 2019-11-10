Світлана Тарабарова вперше показала обличчя свого сина: чарівне фото

Популярна українська співачка Світлана Тарабарова замилувала мережу ніжним знімком зі своїм сином 1-річним Іваном. На кадрі вона вперше показала обличчя нащадка.

10 вересня Світлана Тарабарова відсвяткувала перший день народження свого первістка. Підписники її блогу очікували, що саме в цей день вона опублікує знімок з нащадком, на якому буде видно його обличчя. Однак артистка не виправдала сподівань, обравши знімок, де малюк обернений спиною.

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Світлана Тарабарова з чоловіком і сином / Instagram / @tarabarova

Однак минув рівно місяць, як Світлана Тарабарова таки показала кадр, який допоміг прихильникам уявити, як же виглядає її маленький Іван. Перед камерою зіркова матуся постала поряд з дитиною, ніжно притуляючи його до себе. Фото вона зробила під час прогулянки Києвом, а позаду артистки виднілась чудова панорама з Андріївського узвозу.

Щастя мені усміхається вранці. Щічки і ямочки, як у казці. Очі татові в нього – так!

– підписала чарівне фото Світлана Тарабарова.

У дописі вона зізналась, що ці слова вона взяла із пісні "Добре серце", яку присвятила сину ще до його народження. За словами Світлани Тарабарової, фрагмент треку став пророчим, адже маленький Іван дуже подібний до свого батька. Наразі прихильники не можуть це перевірити, бо обличчя хлопчика артистка поки не показувала повністю.



Світлана Тарабарова показала обличчя сина / Instagram / @tarabarova



Світлана Тарабарова на прогулянці з сином / Instagram / @tarabarova

Що відомо про сина Світлани Тарабарової?Первістка Світлана Тарабарова народила 9 вересня 2018 року. Пологи артистки відбулись у приватній клініці столиці, послугами якої скористались зіркові колеги співачки: Валентина Хамайко, Джамала, Лілія Ребрик та інші. Згодом стало відомо, що артистка назвала сина Іваном. Батьком хлопчика є Олексій Бондар. Чоловік не веде публічного життя, однак у блозі Світлани Тарабарової часто з'являються спільні з ним сімейні фото.



Ще перед пологами Світлана Тарабарова анонсувала випуск нового альбому, який вона присвятила материнству. Тому в день народження сина відбулась прем'єра пісні "Добре серце", яка увійшла до студійної платівки "23:25". Саме в цей час з'явився на світ син Світлани Тарабарової. Досі артистка не показувала обличчя хлопчика, фотографуючи його зі спини або ж прикриваючи його лице.