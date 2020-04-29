Світлана Тарабарова вперше прокоментувала колишні стосунки з чоловіком Наді Дорофєєвої

Популярна українська співачка Світлана Тарабарова зазвичай не коментує особисте життя, а особливо те, що було в минулому. Днями зірка вперше зізналася, що мала романтичні стосунки із чоловіком Наді Дорофєєвої Володимиром Дантесом.

Світлана та Володимир колись брали участь у вокальному шоу "Фабрика зірок". Про те, що між виконавцями був роман Тарабарова зізналася під час прямого ефіру на сторінці програми "Зірковий шлях" в інстаграмі.

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Романтичні стосунки були 10 років тому і після розставання вони домовилися нікому і ніколи не розповідати про те, що було. Проте ще в жовтні 2019 року в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" Дантес розсекретив подробиці минулих взаємин.

Ми домовилися тримати це в таємниці, а він взяв і розповів,

– сказала артистка.

Тоді Володимир сказав, що вони не спілкуються, лише вітаються при зустрічі. Він зізнався, що радий тому, що ці стосунки завершилися. Адже у Світлани тепер є хороша та міцна сім'я, чудовий чоловік та син і у нього також є найкраща в світі дружина і щаслива сім'я.

Світлана Тарабарова вперше розповіла про стосунки з Володимиром Дантесом: дивіться відео онлайн