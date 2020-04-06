Світлана Тарабарова зняла яскравий кліп, не виходячи з дому: відео

Популярна українська співачка Світлана Тарабарова навіть під час карантину не забуває про своїх прихильників. У мережі вона презентувала ефектний кліп, який відзняла у власному маєтку на Київщині.

Як відомо, Світлана Тараборова одною з перших започаткувала онлайн-концерти для прихильників у час карантину. Однак на цьому зірка вирішила не зупинятись та створила особливий кліп до пісні "Найкрасивіша. NO STRESS".

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Ролик з'явився на ютуб-каналі Світлани Тарабарової у суботу, 4 квітня, та одразу ж привернув увагу меломанів. Все тому, що артистка змогла все відзняти, не порушуючи умов карантину. Допомогла їй у цьому режисерка Інна Грабар, яка дистанційно керувала процесом та давала годинні консультації.

Проста, на перший погляд ідея, вимагала ретельної підготовки: ціла команда годинами в онлайні обговорювали образи та make-up, повторювали танцювальні рухи, обирали локації та ракурси зйомок, консультувались, як краще виставити світло,

– розповіли представники співачки.

У своєму маєтку Світлана Тарабарова відзняла одні з головних кадрів, які поєднали з танцями її шоу-балету. Всі героїні кліпу "Найкрасивіша. NO STRESS" не покидали домівок у час пандемії, що викликало захват у всіх меломанів. Та обмеження карантином аж ніяк не вплинули на ефектність кадрів: нове відео Світлани Тарабарової відзначилось яскравістю та стилем.

Дивіться кліп Світлани Тарабарової до пісні "Найкрасивіша. NO STRESS": відео