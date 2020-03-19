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Світлана Тарабарова звернулася до прихильників: Ви вдома на карантині?

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Світлана Тарабарова показала, якк проводить час на карантині / Instagram / @tarabarova

Популярна українська виконавиця Світлана Тарабарова разом із сім'єю перебуває на карантині. Зірка звернулася до прихильників та закликала самоізолюватися для того, щоб вберегти себе та інших.

В Україні вже зафіксовано 21 випадок зараження коронавірусом та 3 смерті від недуги. Влада просить громадян залишатися вдома та не виходити на вулицю без зайвої потреби, щоб вберегти себе від інфікування. Знаменитості ледь не щодня наголошують на необхідності дотримання карантину. До цієї ініціативи долучилася і співачка Світлана Тарабарова. 

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На сторінці в інстаграмі Світлана поширила відео, у якому показала, як проводить час на карантині. Зірка разом із чоловіком та сином їдять смачний борщ. Її сім'я підтримала флешмоб телеканалу "Україна" #УкраїнаВдома та закликає до цього усіх.

Ви вдома на карантині? Залишаючись вдома, ви рятуєте країну. Рятуєте друзів, батьків та дітей. Це не просто, але ми з вами. І нас багато,
– підписала відео артистка.

Задля того, щоб підтримати шанувальників у такий непростий час, Тарабарова запровадила традицію: щочетверга о 20:00 вона проводить онлайн-квартирники та співає у прямому ефірі в інстаграмі. До неї долучилися також Юлія Саніна, Мelovin, Сергій Бабкін та інші знаменитості. 

Станом на 19 березня у світі зафіксували понад 230 тисяч підтверджених випадків коронавірусу, з яких понад 9 тисяч смертей. Вдалося одужати понад 82 тисячам осіб. В Італії кількість померлих через коронавірус зросла до 3 405. Цей показник більший, ніж кількість жертв від Covid-19 у Китаї, звідки почалося поширення вірусу. В Україні наразі підтвердили 21 випадок інфікування та 3 смерті. Людей закликають залишатися вдома та дотримуватися правил гігієни. При перших симптомах захворювання звертайтеся до сімейного лікаря. 


Правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Христина Кобак
Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Новини LifeStyle LifeStyle
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