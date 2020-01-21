Світова прем'єра фільму "Номери" Сенцова та Сеітаблаєва відбудеться на фестивалі Berlinale 2020

Стрічка українсько-польського виробництва "Номери", створена за однойменною п'єсою Олега Сенцова, буде вперше представлена у світі вже 18 лютого 2020 року. Фільм, над яким Сенцов працював разом з Ахтемом Сеітаблаєвим, буде показано в рамках Берлінського кінофестивалю 2020, а саме під час спеціальних показів, які присвячені ювілею Berlinale.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Держкіно у фейсбуці.

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Також у джерелі зазначається, що фільм "Номери" був зрежисований дистанційно та є цілковито унікальним явищем для української кіноіндустрії.

Що цікаво, над кінокартиною працював вибуховий дует з двох режисерів, а саме – Олега Сенцова та Ахтема Сеітаблаєва. Перший, до слова, на час роботи над стрічкою перебував у колонії суворого режиму на півночі Росії, а другий допомагав Сенцову втілювати його задум на знімальному майданчику разом з продюсеркою фільму Анною Паленчук. Протягом робочого процесу Олег та Ахтем обговорювали деталі у листах, яких, за словами Анни, було більше сотні.



Кадр зі зйомок фільму "Номери" / Facebook / ДержКіно України

Також на сторінці Держкіно повідомляється, що текст п'єси "Номери" Олегом Сенцов написав ще задовго до ув'язнення. Так, сценарій майбутнього фільму був готовий ще у 2011 році. Світова прем'єра картини відбудеться у Берліні на ювілейому фестивалі Berlinale 2020 вже 18 лютого. Натомість українська прем'єра фільму запланована на осінь 2020 року.

Варто додати, що фільм "Номери" створено завдяки копродукції України (435 FILMS) та Польщі (Apple Film Production) за підтримки Міністерства культури України та Польського інституту кіно.

Що відомо про фільм "Номери"?

Це повнометражний художній фільм, створений за мотивами однойменної п'єси Олега Сенцова. Стрічка "Номери" – це розповідь про ув'язнене суспільство, яке намагається побороти свої страхи та отримати свободу. У світі Номерів все підпорядковується суворій системі й верховному правителю – Нулю. Десять героїв вже звикли бігти по колу робити все відповідно до книги Правил. У них немає можливості вибирати, як жити й кого любити. Але життя змінюється з появою нового жителя, якому не відомі чинні закони. Це руйнує спокій пасивної влади. Раптово непохитна віра Номерів розколюється на шматки. Вони хочуть самостійно вирішувати свою долю, отримати імена і створити новий світ, де будуть панувати їх закони. Номери відмовляються від старої системи, але чи буде нова краща за попередню?

Головні ролі у фільмі "Номери" виконали Олександр Ярема, Ірина Мак, Віктор Жданов, Лорена Колібабчук, Денис Роднянський, Олена Узлюк, Євген Черніков, Агата Ларіонова, Олександр Бегма, Марія Смолякова, Максим Девізоров, Євген Лебедін, Олег Карпенко, Олександр Лаптій та Віктор Андрієнко.