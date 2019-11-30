Світові знаменитості та їхні собаки: добірка до Міжнародного дня домашніх улюбленців

Сьогодні, 30 листопада, у світі відзначають День домашніх улюбленців. Однією з найпопулярніших тварин, які живуть поряд із нами, є найкращий друг людини – собака. З нагоди свята LifeStyle24 підготував історії про чотирилапих, яких виховують знамениті люди.

1. Міранда Керр та двійко "хлопчиків"

Колишнього ангела Victoria’s Secret Міранду Керр папараці неодноразово помічали в супроводі йоркширського тер’єра Френкі. З ним супермодель не тільки гуляла вулицями міст, а й з’являлась на обкладинці італійського Vogue. Песик також втішав красуню тоді, коли вона розлучилась з актором Орландом Блумом. Однак минуло кілька років і Міранда відкрила своє серце співзасновникові мобільного додатку Snapchat Еванові Шпігелю. Місце в ньому знайшлось і для його кудлатого друга – пуделя Тедді. Йому також пощастило з’явитись на титульній сторінці Harper’s Bazaar (Австралія), який вийшов у світ в листопаді два роки тому.

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Міранда Керр та її тер’єр Френкі на обкладинці італійського Vogue (серпень, 2010) / Vogue



А через 7 років супермодель сфотографували зі ще одним її улюбленцем – Тедді / Harper’s Bazaar

2. Бульдог для Росомахи

Домашній улюбленець Далі, який живе в сім’ї актора Х’ю Джекмана, час від часу з’являється в Instagram-дописах знаменитості. Мабуть, суворий Росомаха навіть не здогадався б, що так сильно любитиме цього собаку, якби не його діти. Прийомні син Оскар і донька Ава таки переконали батька купити їм чотирилапого. Відтоді Х’ю проводить багато часу з їхнім спільним улюбленцем – не лише вигулює бульдога Далі на повідку, а й розважає його різними іграми.



Домашній улюбленець Х’ю Джекмана – бульдог Далі / Pinterest

3. Іванка Трамп і вірусна собачка

У домі доньки й радниці президента Сполучених Штатів Іванки Трамп – дві собаки порід Alaskan Klee Kai та King Spaniel. Мабуть, обоє пухнастиків неабияк втішають зірку політики після нелегкого робочого дня. Проте мережу замилувало не тільки фото Іванки, де вона тримає на руках своїх улюбленців.



Пухнасті улюбленці Іванки Трамп – Alaskan Klee Kai та King Spaniel / Instagram / @ivankatrump

У 2016 році користувачі Twitter здивувались, коли один чоловік опублікував знімок собаки, яка нагадувала доньку Дональда Трампа. На фото світла довга шерсть тваринки зібрана у хвостик і зафіксована резинкою. В схожий профіль з такою ж зачіскою сфотографували й Іванку. Погодьтеся, вони чимось таки подібні!



Вірусний знімок в мережі – собака, схожа на Іванку Трамп / Daily Mail

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4. Тату Еністон у честь улюбленця

Спогади про домашніх тварин зірки зберігають не лише на фото й відео. Голлівудська актриса Дженніфер Еністон після смерті свого собаки Нормана вирішила зробити в честь нього пам’ятне тату. На правій нозі в ділянці щиколотки майстри набили їй ім’я чотирилапого – Норман. З цим коргі-тер’єром героїня серіалу"Друзі" жила під одним дахом цілих 15 років! Після розлучення зі своїм чоловіком Джастіном Теру в лос-анджелеському будинку зірки жило троє собак – Доллі, Клайд і Софі.



На згадку про свого собаку Дженніфер Еністон набила на нозі його ім’я – Норман / Film Actresses

5. Бо у Білому домі

Португальський водяний собака живе в сімействі екс-президента Сполучених Штатів Барака Обами. Чорного кудлатого імените подружжя обирало, зважаючи на алергію своєї доньки Малії. Оскільки породу Бо (а саме таку кличку дала своєму домашньому улюбленцеві сім’я політика) вважають гіпоалергеннею, тому у квітні 2009 року було вирішено: саме це майже піврічне цуценя тішитиме президентську родину. А далі, як і буває у відомих собак, – офіційні портрети на тлі Білого Дому, екскурсії ним, фото біля ялинки, різдвяні листівки, дитячі книги, де домашній улюбленець є головним героєм… Одним словом, любов для Бо з усіх сторін!



Собака Барака Обами частенько бував у робочому кабінеті свого господаря / White House Historical Association

6. Собаку на телешоу? Запросто!

Такі походи "в люди" для свого майже двадцятирічного улюбленця Джорджа час від часу організовує актор Раян Гослінг. Дружба цих обох не знає меж: вона і тривала, і міцна, і навіть зворушлива. Особливо тоді, коли наш герой допомагає своєму собаці вмоститись у багажнику чи переносить його сходами. Заодно важко віриться, що із цим песиком, якого намагались приспати в притулку, Раян "познайомився", будучи ще нікому не відомим актором. Але навіть тепер, коли він затребуваний на знімальних майданчиках, із Джорджем не розлучається.



Актор Раян Гослінг і його Джордж на одному з телевізійних шоу / Cosmopolitan

7. З улюбленцем на головну обкладинку

Одна з найвідоміших американських співачок Аріана Гранде активно пропагує розведення та одомашнення тварин без порід. На її думку, через схрещення різних пород собаки мають чимало проблем із здоров'ям і через це неабияк страждають. Розведення таких собак вона вважає лише примхою людей, що не приносить жодної користі тваринам. Що цікаво, для обкладинки іменитого глянцю Vogue вона взяла і собаку Тулуза, якого колись взяла з притулку і часто його показує на сторінці в інстаграмі.



Аріана Гранде з собакою Тулузом на обкладинці Vogue (серпень, 2019) / Vogue

7. Віддана коргі

Мабуть, здогадатись, про кого йтиметься, не так уже й важко. Ба більше, ця людина плекала не одне покоління цієї породи, якщо провела з ними 85 років свого життя! Тому можемо говорити про ще один рекорд британської королеви Єлизавети ІІ. Проте велична епоха коргі перестала існувати для неї у квітні минулого року. Тоді в замку Вінздорів помер останній породистий – 14-річний Віллоу, який хворів на онкологію. Ми не знаємо точно, хто із пухнастиків утішає королеву зараз, однак фото, де вона позує зі своїми улюбленими собаками, в неї чимало. Гляньте, наприклад, на ось ці дві світлини. Чи не милість?



Єлизавета ІІ обожнювала собак породи коргі впродовж 85 років! / Pop Sugar



Королева та її улюбленці на обкладинці Vanity Fair / Vanity Fair