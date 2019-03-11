Свобода обійшлася дорого, – скандальний Сергій Полунін про любов до Путіна

Український артист балету Сергій Полунін, який осоромився своїми гучними заявами про підтримку і любов до очільника Кремля Володимира Путіна, прокоментував свої дії у відвертому інтерв'ю одному із російських ЗМІ,

Полунін неодноразово висловлював свою симпатію Росії та її президенту. В одному з останніх постів на своїй сторінці в Instagram він називає Путіна "лідером всього світу".

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Також напередодні користувачів у мережі шокувало нове тату танцівника – президент Росії на грудях. Так, днями Полунін дав відверте інтерв'ю російському шоу Дмитра Борисова "Ексклюзив" на Першому каналі. Як виявилося, він зробив татуювання з очільником Кремля в Англії у день виборів.

Дуже багато негативної реакції преси на одну людину. Я сам потрапляв під такий тиск і знаю, як це непросто захищатися від такої енергії. На той момент я вважав себе дуже сильним і хотів захистити людину. Я зробив його татуювання, тому що ношу на грудях ангела зі словами "Спаси і збережи", він тепер над Володимиром Путіним і захищає його,

– заявив артист балету.

Що цікаво, тату з Путіним йому зробили в циганському таборі. "Цигани – люди, вільні від політики. Тому просто сказали: "Без проблем". В іншому місці, можливо, і відмовили б. У тату-салонах всюди свої правила", – зазначив Сергій.



Публікація Сергія Полуніна в Instagram / Скріншот

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Також Полунін прокоментував свій скандальний пост про людей з надмірною вагою, зазначивши, що такі заяви "йшли від добра".

Я дійсно вважаю, що люди повинні займатися собою. Це як зуби чистити. Прокинувся, ти повинен хоча б 15-30 хвилин позайматися – так твоя енергія оновлюється, ти краще себе почуваєш. На Заході вони сприйняли це моє "давайте займатися, давайте худнути" як образу,

– пояснив він.

Скандальний артист додав, що раніше двічі намагався отримати російський паспорт.

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"У мене дідусі з Росії та бабусі з Росії – ДНК твоє знає, звідки ти. І Росія для мене була важлива на рівні підсвідомості. Приїжджаючи в Росію, навіть в Сибір, я заряджаюсь", – пояснив він.

Додамо, що Сергій Полунін видалив свою попередню сторінку в Instagram зі скандальними публікаціями.

Чому розгорівся скандал за участю Сергія Полуніна?У свій день народження 20 листопада Сергій Полунін подякував очільнику Кремля. Тоді він переадресував Путіну усі "добрі побажання", які отримав у свій бік та зізнався, що змалку бачив у російському президенті Володимиру Путіну "світло". Тому йому незрозуміло, чому до очільника країни-агресора ставляться погано.



Згодом танцівник до скандального тексту додав фото із зображенням обличчя російського лідера на грудях. Примітно, що при цьому Полунін демонструє і татуювання на руці – воно у нього у вигляді тризубу.

Хто такий Сергій Полунін?Сергій, який родом з міста Херсон, вже у 17 років пішов у великий балет. Тоді його прийняли в трупу лондонського Королівського балету, а через два роки обрали наймолодшим прем'єром в історії. У 22 Сергій "втік" з Королівського балету і відправився шукати щастя і самореалізації в Росії. Згодом про нього дізнались у всьому світі.



У вересні минулого року Сергій Полунін потрапив у список кращих чоловіків 2017 за версією британського журналу GQ. Після цього його часто почали запрошувати до участі в американських кінострічках і в модних фотосесіях. Наразі Сергій Полунін проживає за кордоном, а у Москві отримав російське громадянство.